Nyári táborok: ha van rá pénz, széles a választék

A nyári vakáció a gyereknek pihenés, de a szülőnek sok esetben gondot jelent, hogy mivel foglalja le csemetéjét. A napközis vagy bentlakásos táborok egyre népszerűbbek Maros és Hargita megyében is, az 5–7 napos foglalkozások tematikában változatosak, igényesek, viszont nem olcsók, akár több száz lejbe is kerülhetnek.

A nyári táborok jó részét természetközeli helyeken rendezik meg • Fotó: Haáz Vince

A nyári szünet teljes időtartamára csak nagyon kevesen tudnak szabadságot kivenni, hogy a gyerekkel lehessenek, és arra sincs mindig lehetőség, hogy a hosszú heteket a közeli rokonság bevonásával lefedjék. Egy hét anyuval, egy hét apuval, két hét a nagyinál, de ez még mindig nem elég.

Sokan keresnek valami alternatívát, hogy a gyerekfelügyelet is meg legyen oldva, de hasznosan, értelmesen is töltse a gyerek a szabadidejét a tévé bámulása vagy az okostelefon nyomkodása helyett.

Erre kínálnak megoldást a táborok, amelyek mintha minden nyáron szaporodnának: tematikában és korosztály tekintetében is széles a skála, hiszen a hároméveseknek ugyanúgy létezik program, mint a 18 éveseknek, de felnőtteknek, családoknak is szólnak programok.

Minden egy helyen

Tavaly indult el a www.taborok.ro honlap, amely éppen azt a célt szolgálja, hogy megkönnyítse a szülőknek a keresést és összegyűjtsön mindent, ami tábor – tudjuk meg a honlapot működtető Csatlos Tündétől. „Ahogy mi is közelebb kerültünk a táborozás élményéhez, ráeszméltünk arra a hiányosságra, hogy nincs egy olyan gyűjtőoldal, ahol minden tábort egy helyen megtalálunk. Ezért úgy gondoltuk, akkor majd létrehozzuk mi, hogy ezzel segítsünk a szülőknek könnyebben rátalálni a táborozási lehetőségekre. A szülőknek ugyanis nagyon nehéz böngészni, kutakodni, hiszen nem jön szembe velünk úton-útfélen reklám és hirdetés arról, hogy milyen táborozási lehetőségek vannak. Mi ebben próbálunk segíteni” – mondta Csatlos Tünde.

Hozzátette, nehéz feladat, nem tagadja, még úgy sem könnyű rátalálni a táborokra, táborszervezőkre, hogy ismeri a szűk környezete ajánlatait, s hogy kiket kell megkérni, hogy regisztráljanak és töltsék fel táboraikat az oldalra, de egy várossal arrébb ez már nehézkes. A honlap működtetője szerint

az a tapasztalat, hogy az élmény- és kalandtáborok vannak most többségben, weblapjukon is a táborok mintegy háromnegyede ilyen jellegű, és a legtöbb a 10–16 éves korosztályt célozza meg, utána a 6–10 évesek következnek, de vannak felnőtteknek szóló táborok is.

Jelenleg a honlapra felkerülő táborok többsége Marosvásárhelyen vagy környékén zajlik, de Csatlos Tünde szerint azon vannak, hogy bővítsék a kört, most már számos Hargita megyei tábor is felkerült.

A túléléstől a legóig

Hosszú évek óta foglalkozik táborszervezéssel a Forcamp Egyesület, amely nyaranta 14–15 gyerektábort bonyolít le Maroshévízen. Bartha Gergely táborszervező szerint évente változik, hogy épp mi a legnépszerűbb, de az ő táboraikba leggyakrabban a 7–12 éves korosztály jár. „A hétéves gyereket már el lehet küldeni egyhetes táborba, csak el tudja magát látni 6–7 napig. Mi egészen 18 éves korig hirdetünk táborokat, sőt felnőtteknek szólót is, de az a tapasztalat, hogy 13–14 éves kor után már kevésbé jönnek” – mondta Bartha Gergely. Hozzátette, annak idején túlélőtáborral kezdték a szervezést, sokáig az is volt a legnépszerűbb, aztán a fotó- és kézművestábor is elég régi, az angol nyelvtábor is többéves múlttal rendelkezik.

Mostanság a három éve indított íjász-lovas tábor a legnépszerűbb, de a biciklitáborba és a lego-robotika táborokba is alig akad már hely.

A szervező szerint az egyhetes tábor árai is attól függően változnak, hogy milyen a tematika, mennyi segédeszköz kell hozzá, de attól is, hogy melyikre nyertek pályázatból támogatást. Jelenleg a legolcsóbb a 735 lejes nemezelőtábor, de 800–900 lejre is felmehet egy egyhetes táborozás ára.

Marosvásárhelyen napi gyerekfoglalkozásokkal próbálkozik a Forcamp Egyesület, a 7–12 éves korosztályt igyekeznek megcélozni különböző témákkal, mint amilyen a tudományok, művészetek, állatok, olimpiai játékok, vagy épp az alkotás. A tapasztalat az, hogy városon napközis jellegű táborokat szerveznek a gyerekeknek, vagyis reggeltől délutánig szóló programokat, míg bentlakásos táborokat inkább falun vagy természetközelibb helyeken.

Miért jó a táborozás?

A táborozás azért hasznos a gyermekeknek, mert új környezetbe, ingergazdag helyre kerülnek: egyszerre játszanak, tanulnak, fejlődnek

– állítja Csatlos Tünde. „Ez az első lépés számukra, hogy elinduljanak az önállóság útján, hiszen szülők nélkül töltenek el egy teljes hetet. Új szabályokat kell betartaniuk, figyelniük kell magukra, de új barátságok is születnek egy-egy táborozás alatt. A fontos, hogy olyan programot találjanak a gyerekeknek, ami megfelel az érdeklődési körüknek. A jól kiválasztott táborból élményekkel telve, boldogan érkezik haza a gyerek, ám azok a táborok, ahol a gyereknek nincs sikerélménye, ahol állandóan csak leszidják, rákiabálnak és a társak között sem találja a helyét, szomorúságot, akár hosszú távú szorongást is kiválthatnak” – fogalmazta meg. Hozzátette, a nyári táborok iránt óriási az érdeklődés, a gyermekek a nyári szünidő alatt legalább egy táborba elmennek. Sajnos azért nem választanak többet, mert megterhelő lenne a szülők számára. Ha nem egy, hanem több gyermekünk van, akkor bizony jókora kiadást jelent a táboroztatás. Csatlos Tünde szerint

akár bentlakásos, akár napközis táborról legyen szó, átlagban napi 70–100 lejes árral kell számolnia a szülőnek.

A honlapon böngészve mi is hasonló következtetésre jutottunk: legolcsóbb az erdei ovi napközis tábora 275 lejért, de indiántábort már 625 lejért találtunk, kastélytábort 565 lejért, és hasonló áron lehet a csángóknál is táborozni.