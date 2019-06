Nyári ovi a „kritikus” időszakra

A kezdeményezők remélik: jövőre is lesz folytatás, illetve vidéken is ellesik a nyári ovi ötletét • Fotó: Barabás Ákos

Arros Orsolya önkormányzati képviselő dolgozó anyaként maga is megtapasztalta, hogy nyáron sokszor fejtörést okoz a gyermekek felügyeletének megszervezése.

Június közepén véget ér az oktatás a legtöbb napköziben, ugyan július közepéig összevont csoportok működnek a város egyes napközijeiben, de a tanévkezdésig fennmaradó hat hétben a szülőknek kell megoldani azt, hogy ki vigyáz a gyerekre. Ez a legtöbb családban igen kritikus időszak, hiszen sajnos ma már nem minden esetben elérhetők, állnak rendelkezésre a nagyszülők

– fejtette ki a háromgyermekes édesanya. Az említett időszakban ugyan nyári táborok széles választéka áll rendelkezésre, de ezek rendszerint nagyon költségesek, és zömmel az idősebb, azaz kis- és középiskolás gyerekeknek szólnak.

A Pallas Athene Egyesület a Varázsecset Művészeti Tanoda szakmai segítségét kérve, Magyarország Kormányának támogatásával indítja el július végén a Margatéra Nyári Ovit Kadicsfalván, a tanoda székhelyén. A július 29. és augusztus 16. között, három hetet felölelő programra 3 és 6 éves közötti gyerekeket várnak, csoportonként legtöbb 25 főt. A képzőművészeti nevelés mellett – amit még megalakulásakor célul tűzött ki a Varázsecset Művészeti Tanoda – ezúttal gasztronómiai (sütögetés Mihály Ágnessel), kertészkedés és zenepedagógiai foglalkozások (Fábián Annamária zenepedagógus segítségével) is lesznek – árulta el Jakab Hunor, a tanoda létrehozója. Az öt napra megtervezett foglalkozások hetente ismétlődnek, egy gyermeket pedig legtöbb két hétre áll módjukban fogadni a szervezőknek.

A jelentős anyaországi támogatás révén ugyanakkor

napi 7 lejbe kerül a foglalkoztatás,

ez megegyezik a Székelyudvarhelyen működő napközik napi díjával is. „Éppen azért, mert a dolgozó szülőknek szeretnénk segíteni, a programot is a szülők munkaprogramjához igazítottuk. Reggel nyolctól várjuk a kicsiket, délután fél ötig van a tevékenység” – sorolta Arros Orsolya. A kicsik naponta reggelit, háromfogásos ebédet és uzsonnát, valamint gyümölcsöt és innivalót is kapnak, illetve, ha igény van rá, a déli alvásra is van lehetőség. A tevékenységeket szakképzett személyzet végzi. „A cél az volt, hogy ne csak gyermekmegőrző legyen, hanem érdekes tevékenységeken vehessenek részt a kicsik, ami kicsit más, mint a hagyományos napközis program” – hangsúlyozta a kezdeményező. Jelentkezni már lehet a noszervezet.com honlapon.