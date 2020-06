Növényvédelmi szempontból a nyár legkritikusabb időszaka a mostani

Visszafogta a gyümölcsfák és melegkedvelő zöldségfélék fejlődését az elmúlt hetek hideg időjárása, de az áprilisi fagykárok hatását leszámítva nem várható terméskiesés a gyümölcsösökben, zöldségeskertekben. A kórokozók és kártevők elleni védelem szempontjából azonban most van a legkritikusabb időszak, idén rengeteg a levéltetű, de a gombás megbetegedéseket, varasodást is elősegíti az időjárás.

A gyümölcsösök és zöldségeskertek egyaránt veszélyben vannak. Képünk illusztráció • Fotó: Kristó Róbert

Ahhoz képest, hogy mennyi károsító tényező – főként fagy – jellemezte idén a tavaszt, most már szépnek mutatkozik a várható gyümölcstermés – osztotta meg tapasztalatait lapunkkal Székely Csaba gyümölcstermesztő, agrármérnök. A barackfák, az érzékenyebb szilvafajták és a korai cseresznyefajták virágai teljesen lefagytak az áprilisi éjszakai fagyok idején, így azok nem teremnek idén, de a májusi hideg időjárás már nem tett kárt a gyümölcsfákban, zöldségeskertekben, csak visszafogta a növények fejlődését.

A melegigényes növények – a gyümölcsfák is, de főleg a zöldségfélék, a paszuly, tökfélék, paprika, paradicsom – látványosan szenvedtek az elmúlt időszakban. De az utóbbi időszakban jóra fordult az időjárás, felmelegedett és volt csapadék is, látszik is mindenen

– fogalmazott a szakember. Megjegyezte azonban, hogy az említett okok miatt idén a szokásosnál mintegy tíz nappal, két héttel később lesz a zöldség- és gyümölcsérés, reméli, az egyre gyakrabban megtapasztalt szélsőséges időjárás nem teszi tönkre a termést.

HIRDETÉS

A nyikómalomfalvi gyümölcstermesztő idén nagyon jó alma- és szilvatermésre számít – szépek az alma- és szilvafák nem csak nála, más gyümölcsösökben is. Felhívta azonban a figyelmet arra, hogy a különféle kórokozók, kártevők elleni védelem szempontjából ez az időszak a legkritikusabb.

„Úgy a gyümölcsfák, mint a zöldségek esetében. Főleg, amióta az idő is felmelegedett. Záporok váltják a napsütést, a meleg, párás levegő pedig ideális a gombafélék, levélbetegségek elszaporodására. A mostani növényvédelem meghatározó egész nyárra. Elejét kell venni a növénybetegségeknek, nem kell megvárni a tüneteket” – fogalmazott, kitérve arra is,

ha felüti a fejét a betegség, akkor már csak a nem túl hatékony tűzoltómódszeres növényvédelemben bízhatnak a gazdák.

Az alma- és körtefák esetében a varasodást okozó gombásodás megelőzésére kell figyelni, ugyanis ebben az időszakban erre a legfogékonyabbak a fák. A rovarkártevőket illetően hatalmas levéltetű-rajzás veszélyezteti idén a növényeket, zöldségféléket, gyümölcsfákat egyaránt.

„Annak is kedvez ez a meleg, párás levegő. Válogatás nélkül a virágoktól kezdve mindenen ott vannak masszív rajokban. Láttam olyan kerteket, amelyekben egy ép levél, egy ép hajtás sem volt. Tele voltak a levéltetvek minden fajtájával. Könnyű ellenük védekezni, egy beavatkozás ugyan nem elég, de kétszeri beavatkozással, 8, 10 napos ismétléssel meg lehet szabadulni tőlük” – magyarázta a szakember. Hozzáfűzte, nem kell ehhez semmilyen speciális szer, jók erre az általános rovarölők.

A zöldségfélékre a Peronospora gombacsoportba tartozó fertőzések, népies nevükön a ragyásodás jelent veszélyt, ugyanis ezeknek is ideális a 80–90 százalékos páratartalom. Ezek ellen is jól lehet védekezni nem veszélyes, környezetkímélő permetszerekkel, csak

idejében kell cselekedni, nem kell megvárni, hogy megjelenjenek a leveleken a sárgás, barnás foltok

– tanácsolta Székely Csaba.

Aki pedig még többet tenne a növény-egészségvédelem érdekében, az használjon stresszoldó készítményeket: „Javasoltam sok termelőnek, hogy használják a kereskedelemben kapható, növényekre kifejlesztett stresszoldó szereket. Hol jég van, hol felhőszakadás, nem beszélve a hőmérséklet-ingadozásokról – vannak erre szerves anyagokat, fenolokat tartalmazó készítmények, vagy a mikroelemeket tartalmazó lombtrágyák. Lehet csökkenteni ezeket a stresszhatásokat, és meghálálják a növények.”