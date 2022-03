Növendékbélszín zöldségekkel: főfogás negyedóra alatt elkészítve

Sütés közben tehetünk néhány hámozatlan fokhagymát is az olajba, hiszen kellemes ízhatást kelt. A húsra ugyanakkor csepegtethetünk némi konyakot is, de csak csínján, mert hamar rápirul és kéreggé alakul. Azzal is különlegesebbé varázsolhatjuk ételünket, ha néhány kettészelt lila hagymát is megpirítunk.