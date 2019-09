Növelnék a biztonságot az internetes és bankkártyás fizetések esetében

Biztonsági kódot küld a bank. Megbizonyosodni, hogy valóban a bankkártya tulajdonosa szeretne vásárolni • Fotó: Pinti Attila

Szeptember 14-én életbe lépnek az Európai Unió új pénzforgalmi irányelvének (PSD2) „második körös” rendelkezései. A 2015-ből származó 2366. számú irányelvnek köszönhetően először tavaly januárban módosult az európai pénzforgalmi szabályozás, majd egy átmeneti időszakot követően hamarosan újabb jelentős változásokra számíthatunk.

A PSD2 célja az innovatív (újszerű) pénzügyi szolgáltatások támogatása, valamint a fogyasztók védelemének növelése.

Nagyobb biztonság

A PSD2 által például új szereplők léphetnek a pénzügyi szolgáltatások piacára, a harmadik feles szolgáltatók pedig hozzáférhetnek a bankok folyószámlavezető rendszeréhez és az abban tárolt adatokhoz. Ezáltal innovatív pénzügyi szolgáltatásokat nyújthatnak az ügyfelek számára, például új fizetési megoldásokat fejleszthetnek.

Az egyszerű fogyasztó számára azonban a legjelentősebb rövidtávú változást az internetes vásárlás szabályainak módosulása jelenti.

Mint a bankkártyát használók megtapasztalhatták, eddig a legtöbb online vásárlás esetében nem kellett mást tenni, mint bepötyögni a kártyán található adatokat, és máris megtörtént a tranzakció. Noha ez a gyakorlat valóban pofonegyszerű, számos veszélyt is rejt, hiszen ha illetéktelenek kezébe került a bankkártya, játszi könnyedséggel vásárolhattak vele szinte bármit. Sokakat pontosan a biztonság hiánya tartott vissza az internetes vásárlástól, az erre vonatkozó statisztikákból jól látszik, hogy

Romániában a legtöbben inkább kiveszik a pénzt a számlájukról, mintsem online fizetnének.

Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat tavalyi statisztikája arra is rámutatott, hogy a romániai internetfelhasználók mindössze 23 százaléka vásárolt interneten, miközben az európai átlag közel 70 százalék. A PSD2-nek köszönhetően szeptember 14-től biztonságosabbá válik az internetes vásárlás, mivel kötelező lesz az egyes bankok által már most is alkalmazott kétlépcsős hitelesítés. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

nem lesz elegendő csupán a bankkártyán szereplő adatok megadása, hanem ezek bepötyögése után az ügyfél által megadott telefonszámra szöveges üzenetben egy egyszer használatos biztonsági kódot is küldenek, amelyet szintén be kell majd írni a fizetés hitelesítéséhez.

HIRDETÉS

A bizalom növelése

Szabó Árpád közgazdász szerint ezáltal kissé lassúbbá és bonyolultabbá válik az online fizetés, a nagyobb biztonság érdekében azonban megéri a fáradtságot. „Mivel Európában jelentősen megnövekedett az elektronikus pénzforgalom, és egyre többen fizetnek interneten keresztül, megnőtt a visszaélések száma is. Utóbbiak elkerülése végett dolgozta ki az Unió ezt az irányelvet. A biztonság növelésére nagy szükség van, hiszen egészen hihetetlen történeteket lehet hallani a bankkártyák használatáról.

Marosvásárhelyen például egy idős férfi felírta a bankkártyája jelszavát a bankautomata fölé, egy tömbház oldalára, hogy ne felejtse el. Utána évekig ugyanabból az automatából vette ki a pénzt, egészen addig, míg felújították a tömbházat.

Olyat is gyakran hallani, hogy felírják egy papírra a PIN-kódot, és a pénztárcájukban hordják a bankkártya mellett. Továbbá sokan nem mernek interneten kártyával fizetni, mert tartanak a visszaélésektől. A PSD2-től éppen ezért azt várják az illetékesek, hogy növelje a felhasználók bizalmát, és ezáltal fellendüljön az internetes vásárlás” – magyarázta a szakember. Hozzátette: a kétlépcsős hitelesítést a különböző bankoknál eltérő módon vezethetik be.

A szöveges üzenet helyett (vagy azzal együtt) valamilyen biológiai azonosítót is kérhetnek, mint például az ujjlenyomat, vagy egyéb személyes adatokat, mint a személyi szám (CNP) néhány számjegye.

Zárásként azt is érdemes megemlíteni, hogy a PSD2 bevezetése jelentős informatikai fejlesztés elé állította a pénzügyi intézményeket, így megtörténhet, hogy nem mindegyik tagállam tud felkészülni a szeptember 14-ei határidőre. Mivel már több tagállam is jelezte, hogy több időre lenne szüksége, nem kizárt egy esetleges halasztás, hivatalosan azonban a határidő továbbra is szeptember 14-e.