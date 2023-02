Nőtt a munkanélküliség a múlt évhez képest

Több csoportos elbocsátás is történt januárban Hargita megyében, de ezzel együtt is csak kis mértékben nőtt a munkanélküliség a megyében a decemberi adatokhoz képest. A Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség a napokban összesítette a foglalkoztatásra vonatkozó januári adatokat: 5511 munkanélküli szerepel a nyilvántartásban, ez 120-szal, arányait tekintve pedig 0,09 százalékkal nagyobb a decemberi adatnál. Az 5511 állástalan személy közül 1304-en részesülnek munkanélküli segélyben, tehát többségüknek – 4207 állástalannak – már lejárt a segélyezési időszaka. A munkanélküliek körében valamivel több a férfi (3048), mint a nő (2463).

A múlt év azonos időszakához, azaz a 2022. januárjában feljegyzett adatokhoz mérve viszont már lényegesen rosszabbak a januári munkanélküliségi adatok. 12,1 százalékkal nagyobb most a munkanélküliség a megyében, mint egy évvel ezelőtt. 2022. január végén 4842 állástalan szerepelt a munkaerő-elhelyező ügynökség nyilvántartásában – tudtuk meg az intézmény képviselőjétől. Jánó Edit a tavalyi helyzettel kapcsolatban megjegyezte, a múlt év első fele – júniusig, júliusig – még a járvány előtti utolsó évhez, azaz 2019-hez mérve is egy jó időszak volt a foglalkoztatottságot tekintve, ugyanis akkor már újból működött a gazdaság.

A bolti eladói állásokban nagy a fluktuáció – nem túl nagy a fizetés, a felelősség viszont igen –, sokan egy átmeneti időszak után otthagyják ezeket a munkahelyeket, újak jönnek helyettük, de gyakori az is, hogy akik váltanak, továbbra is eladóként dolgoznak tovább, csak egy másik cégnél – magyarázta a gyakori eladói álláshirdetések okát Jánó Edit. Tény ugyan, hogy alkalmaznak olyanokat is, akiknek nincs erre vonatkozó szakképesítése, de a közvélekedéssel ellentétben egyébként a bolti eladói állás is egy szakképesítést igénylő munkakör kellene legyen – tudtuk meg a munkaerő-elhelyező ügynökség osztályvezetőjétől. Mint mondta, vannak is lehetőségek a szakképesítésre: kettes szintű tanfolyammal kereskedelmi eladói képesítésre, hármas szintűvel pedig elárusítóira.