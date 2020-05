Nőtt a lakossági víz- és áramfogyasztás, tisztább a levegő

Több száz tonna lisztet halmozhatott fel otthon a Hargita megyei lakosság az elmúlt időszakban, a háztartásokban – nem csak a gyakori kézmosás miatt – megnőtt a vízfogyasztás, és nagyobb a lakossági áramfogyasztás is. De legalább tisztább levegőt lélegzünk be – amíg fel nem gyújtanak egy tarlót.

A csomagolt, kis kiszerelésű liszt eladása megnégyszereződött, a pékségek részéről azonban nem nőtt a kereslet. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

A koronavírus-járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetnek a lakosság mindennapi életére gyakorolt hatása, az életvitel átmeneti megváltozása máris tetten érhető a statisztikákban: tisztább a levegő, soha nem tapasztalt mértékben megugrott a liszt iránti kereslet, megnőtt a lakossági vízfogyasztás mértéke és az áramfogyasztásé is, a vállalatok, különböző gazdasági egységek közműfogyasztása azonban még nagyobb mértékben csökkent.

Hargita megye legnagyobb pékipari vállalata és egyben a megye egyetlen malomipari cége, amely saját őrlésű és csomagolású lisztet forgalmaz, óriási kereslettel szembesült a szükségállapot bevezetése előtti hetekben. Albert László, a Harmopan Rt. ügyvezető igazgatója arról tájékoztatta portálunkat, hogy

megnégyszerezték a liszteladást az említett két-háromhetes időszakban.

Ez azonban csak a csomagolt, kis kiszerelésű – 1-2 kilogrammos – lisztekre vonatkozik, ugyanis a pékségek részéről nem nőtt a kereslet. A csomagolt lisztet viszont pánikszerűen felvásárolta a lakosság, csak a többleteladást mintegy 150 tonnásra becsülte a pékipari vállalat igazgatója, megjegyezve, hogy a multik viszont valószínűleg még ennél is többet adtak el. Olyan hirtelen és olyan óriási mértékben nőtt a kereslet, hogy erre nem csak ők, hanem a legnagyobb malomipari vállalatok sem voltak felkészülve.

Mindenki számára túl nagy volt ez a keresletnövekedés, még az igazán nagyok kapacitását is meghaladta

– magyarázta a szakember. Egyébként tapasztalata szerint nem csak a liszt iránti vásárlói igények ugrottak meg az említett időszakban, hanem minden iránt nőtt a kereslet, ami tartós élelmiszer – tésztafélék, puliszkaliszt –, a búzaliszt esetében már az is teljesen mindegy volt a vásárlók számára, hogy milyen kategóriájú, őrlési finomságú a termék. „Mindegy volt, hogy milyen, akkor az volt a lényeg, hogy azt írja rajta, liszt”.

A vízfogyasztás is megnőtt a lakosság körében, ehhez viszont nem a háztartásokban bespájzolt több száz tonnányi liszt felhasználása vezetett. A gyakori kézmosás is csak részben az oka, egyszerűen azzal magyarázható a többletfogyasztás, hogy a szükségállapot bevezetése óta sokkal több időt töltenek otthon az emberek, sokan otthonról is dolgoznak. Emiatt viszont csökkent a vízfogyasztás a különböző intézményeknél, gazdasági egységeknél. A Harvíz Rt. regionális vízszolgáltató kérésünkre elkészített adatösszesítéséből kiderül, hogy

városi környezetben nagyobb mértékben, mintegy 10–15 százalékkal nőtt a lakossági vízfogyasztás, miközben vidéken csak 5 százalékkal.

Városon átlagban 750 literrel több vizet fogyaszt el egy háztartás, mint a rendkívüli állapot előtti időszakban, falun viszont csak 250 literrel nőtt a háztartások átlagfogyasztása.