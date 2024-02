Nőtt a közúti balesetek száma, egyre több a drogot fogyasztó gépkocsivezető

2024. február 22., csütörtök

Útkarbantartásokra készülnek Csíkszeredában

Az elmúlt évekhez hasonló méretű útkarbantartásokat szeretne végeztetni idén is Csíkszeredában az önkormányzat. Elkezdett munkálatok is kell folytatni, illetve olyan beavatkozásokat is végeznek, amelyek forgalombiztonsági okokból szükségesek.