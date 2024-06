Normális volt, ünnepi lesz

„Fontos, hogy otthonunknak tudhatjuk az öntődét, egy helyhez kötődhetünk végre, és a nézők is kezdték megszokni ezt az ideiglenes helyzetet. Sokat kell gyalogolni egy előadásért, de megéri” – mutatott rá Albu, utalva arra, hogy a most lezáruló évad volt az első, amikor

Normális évadnak nevezte a Figura Stúdió Színház most lezáruló 2023–2024-es évadát az intézmény igazgatója, Albu István.

Látszik is az eredménye, hiszen amellett, hogy több bemutatójuk is volt, meg tudták szervezni a Nemzetiségek Színházi Kollokviumát, amely két héten át várta a nézőket és szakmabelieket. Összesen húsz színházi előadást, két könyvbemutatót, kiállítást, közönségtalálkozókat, valamint koncerteket kínált a csíkszeredai Csíki Játékszínnel és a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színházzal közösen lebonyolított, öt helyszínen zajló színházi fesztivál.

Ilyen volt a már korábban bemutatott Fellegkuckó, amelyet Máthé Annamária koncepciója alapján játszottak, a Mozaik című tantermi előadást pedig Szabó Máté állította színpadra és osztályterembe. Ezt követte a Visky Andrej és Visky Bence által adaptált A mizantróp c. előadás Molière és Martin Crimp nyomán. Az Udvartér Teátrumtól átigazolt Pascu Tamara és Barti Lehel András hozománya egy négykezes előadás, a Love Me, amelyet a gyergyói közönségnek is bemutatott a páros Tóth Árpád rendezésében.

Márciusban Az eltört korsó c. színházi krimit tűzték műsorra, amelyet Botos Bálint jegyez. Molnár Ferenc Liliomját házibebmutató keretében játszották már. Az Albu István által rendezett előadás a közönség számára szeptemberben lesz látható.

Lezárult egy kör a Behívó show-ban, ahol Kolozsi-Borsos Gábor beszélgetett kollégáival egy izgalmas, zenés műsor keretében komoly érdeklődés mellett. Az igazgató kíváncsian várja, milyen hasonló meglepetéssel, állnak elő jövőtől a kollégái.

Ünnepi évad következik

Elkezdődött a jövő évad első premierjének próbafolyamata, Sławomir Mrożek Ház a határon című drámáját mutatja be a társulat Keresztes Attila rendezésében.

Albu István egyelőre nem árul el sokat a társulat 40. évfordulós évadáról, de annyit igen, hogy igyekeznek majd méltó módon megünnepelni.