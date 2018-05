Nincsenek tekintettel a Hargita megyei autóvezetők a motorosokra?

A tavasz beálltával a Hargita megyei közutakon is megjelentek a motorosok, ezzel pedig ismét előtérbe kerültek a személygépkocsi-vezetők és motorbiciklisek közötti ellentétek. Egy, az utóbbi táborhoz tartozó csíkszeredai hölgy szerint a legnagyobb probléma az, hogy az autósok nem tekintenek egyenrangú félként a motorosokra, illetve gyakran az életüket is kockáztatják.

Az autósok legtöbbször nem tekintik egyenrangú félnek a motorosokat – állítja egy naponta közúton motorozó hölgy • Fotó: Pinti Attila

Családi hagyománynak számít a motorozás Czont Léda családjában, hiszen az édesapja és testvére szintén motorkerékpárral közlekedik, illetve mindkét nagyapja is motorozott, így Léda már kiskorában megszerette a kétkerekűt. Tizenkét évig terepen, tehát erdei, mezei utakon motorozott, két éve pedig a közutakra is „kimerészkedett”, két nagyméretű motorja is van. Bár elmondása szerint

„Egy hónapja álltam munkába az új, tusnádfürdői munkahelyemen, ahol két váltásban dolgozom. Ezért minden nap ingázok, a tapasztalataim azonban egyáltalán nem pozitívak.

Az egy hónap alatt már kétszer is majdnem megöltek. Az egyik ilyen esetnél Tusnádfürdő irányából jöttem Csíkszereda felé a főúton, amikor észrevettem, hogy jön egy autó az Akó-kaputól. A sofőr kétszer is rám nézett, majd amikor közel értem, hirtelen kihajtott elém, tehát nem adta meg az elsőbbséget. Fékeztem egy nagyot, de nyilván nem tudtam megállni olyan nagy sebességről, a motor keresztbe fordult az úton, és csak Isten tudja, hogy mentem el az autó mellett.

Ha egy kezdő motoros jár így, biztosan nekiütközik az autó hátuljának, és már csak darabokban szedték volna össze. Engem is a 14 év tapasztalat mentett meg. Az elsőbbség megadásának elmulasztása mellett gyakori problémát jelent az is, hogy a szemből közlekedő autóvezetők mindig »levágják« a kanyart, mert azt hiszik, hogy a motor kisebb, úgy is elfér. Azt azonban kevesebben tudják, hogy a motor kormánya nem fordul 90 fokot, ezért nekem is kell a sávom teljes szélessége ahhoz, hogy be tudjam venni a kanyart” – sorolta a tapasztalatait a csíkszeredai motoros.

A motorosokat is hazavárják

Czont Léda kitért arra is: gyakran megesik, hogy szembeelőznek vele, szinte leszorítják az úttesttől, egy alkalommal pedig az autósok mellett egy szekeres is hajmeresztő „gesztussal” ijesztett rá.

Néhány férfi állt az út szélén egy szekér mellett, felém néztek, majd amikor közel értem hozzájuk, az egyik kinyújtott elém egy kaszát. Szerencsére szemből nem jött semmi, ezért ki tudtam kerülni, de mi lett volna akkor, ha nincs erre lehetőségem?

Minden nap történik valamilyen incidens, csupán nagy ritkán akad egy-két olyan autóvezető, aki, amikor látja, hogy jelzek, hogy előzni szeretnék, ő is jelez jobbra, és félrehúzódik. A 80 százalékuk azonban nem enged előzni, sokan cikáznak előttem az úton, hogy ne tudjam elkerülni őket” – nehezményezte. Hozzátette,

valóban van egy-két „vadmotoros”, akik minden szabályt áthágnak, és miattuk alakult ki autós körökben az az általánosítás, hogy minden motorost utálni kell.