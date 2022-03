Nincsenek egyedül a gazdák

2022. március 19., szombat

Felsorolni is hosszú, hogy mennyi tűzesethez kellett kivonulniuk a Maros megyei tűzoltóknak szombaton

Szombat délutánig tíz tarlótűzhöz riasztották a Maros megyei tűzoltóság egységeit. Emberi sérülés nem történt, ám gazdasági épület is égett, egy erdő szélét is érintette a tűz, illetve szénabálák is megsemmisültek a tovaterjedő lángok miatt.