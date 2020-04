Nincs veszélyben a csíkszeredai állatmenhely

A bejelentések alapján nem növekedett érezhetően a gazdátlan ebek száma a városban • Fotó: Pinti Attila

„Alapvetően mi is egyfajta karantént hoztunk létre a menhelyen. Csökkentettük a gondozók számát, nem szeretnénk, ha bárki is veszélybe kerülne a fertőzés miatt” – jelentette ki Száva Emese. Az alapítvány ügyvezetője elmondta, önkénteseket és látogatókat a jelenlegi helyzetben nem fogadnak a menhelyen. A kutyák befogadásával kapcsolatban is hasonlóan szigorú szabályokat léptettek érvénybe:

Nem fogadunk el gazdáktól kutyát, csakis a sérült, bajba jutott állatokat fogadjuk be a menhelyre.

A kiváló németországi kapcsolataik révén a gazdátlan ebeket általában sikerül külföldön örökbe adniuk, de a járvány miatt ez a folyamat is szünetel jelenleg. „Telt ház van a menhelyen, az örökbefogadás újbóli beindulásáig nem tudjuk növelni a meglévő létszámot” – ismertette az állapotokat. A befagyasztott tevékenységek közepette igyekeznek mégis ellátni a jelentett, gazdátlan ebeket, és kiemelte, a kóbor kutyák változó száma miatt döntöttek úgy, hogy egyelőre nem fogadnak gazdás kutyákat. Jelenleg nincs tudomásuk a városban nagyobb számban kóborló gazdátlan ebekről, és az összlétszám sincs megemelkedve.