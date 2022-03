Nincs korlátozás, de még van fertőzés

Arra vonatkozóan sincs általános szabályozás, hogy a kórházak miként működjenek, mindegyik egészségügyi létesítmény önállóan kell kitalálja és alkalmazza a biztonsági intézkedéseket, figyelembe véve, hogy a koronavírus-fertőzötteket továbbra is el kell látni, ám a többi beteget is óvni kell a fertőzéstől.

A sepsiszentgyörgyi kórházban például úgy döntöttek, az alkalmazottak továbbra is viselik a védőmaszkot, a beteglátógatoknak is kötelező a maszk. A betegeket elkülönítik, van koronavírus-fertőzötteknek szánt részleg, és külön azoknak, akik esetében felmerül a fertőzés gyanúja. Az ágyak számát mindig a járványhelyzethez, a kórházban bennfekvő fertőzöttek számához igazítják, hasonlóképpen a kórház át- és visszarendezését is. Április 1-től a beutaláskor a PCR-tesztelésről áttérnek a gyorstesztre, és arra a rendszerre is visszatérnek, hogy a járóbeteg-rendelőn keresztül küldőpapírral utalják be a kórházba a betegeket.