Nincs hiány a küldőpapírokból Hargita megyében

Az ország egyes egészségbiztosítási pénztárainál fogytán vannak azok a nyomtatványok, amelyeket kitöltve a háziorvosok szakorvoshoz irányíthatják betegeiket, a központi sajtó híradásai szerint Bukarestben már vannak olyan háziorvosok, akik a nyomtatványhiány miatt ezt nem tudják megtenni.

Hirdetés

A Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnak van még egy kisebb tartaléka az említett nyomtatványokból, így nem áll fenn a veszélye annak, hogy a hiány miatt fennakadások lesznek az egészségügyi alapellátásban – tudtuk meg az intézmény vezérigazgatójától. Duda Tihamér elmondta, korábban voltak ilyen jellegű problémák Hargita megyében is, ugyanis időnként megváltoznak a nyomtatványok bizonyos tartalmi elemei, és olyankor újakat kell nyomtasson az Országos Nyomdavállalat. Olyan viszont már régen nem fordult elő a megyében, hogy elfogytak a nyomtatványok.

„Nemrég is megváltoztak a küldőpapír egyes tartalmi elemei, az újakat most nyomtatják, és nekünk is jelezték, hogy ha sürgős, akkor már mehetünk az újakért, ha nem, akkor pedig jövő hétfőtől kiszállítják.