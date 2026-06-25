Nicușor Dan: Nyugat-barát kisebbségi kormány körvonalazódik a pártegyeztetések során

A pártok vállalták, hogy csütörtökön egyeztetnek egy kisebbségi kormány támogatásának feltételeiről, és pénteken ismertetik a következtetéseiket – jelentette ki szerda este egy kolozsvári sajtóeseményen Nicușor Dan.

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Az államfő emlékeztetett, hogy kedden ismét konzultált a politikai szereplőkkel a miniszterelnök-jelölt nevesítéséről. Közlése szerint

a tárgyalások egy Nyugat-barát kisebbségi kormány megalakítása felé mutatnak.

A pártok pedig jelenleg azokat a feltételeket fogalmazzák meg, amelyek mellett kormányzati szerepvállalás nélkül, kívülről támogatnák ezt a kabinetet.

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„Nagyjából itt tartunk, és remélem, komolyan veszik a vállalásukat, hogy mielőbb lezárjuk ezt a folyamatot. Holnap egymás között kellene egyeztetniük, pénteken pedig el kellene jönniük hozzám a következtetéseikkel” – mondta Nicușor Dan az Agerpres beszámolója szerint.

Az államfő beszélt arról is, hogy Kolozsvárról Lengyelország utazik, ahol részt vesz a keleti szárny országainak csúcstalálkozóján.

Nicușor Dan szerint a találkozó azért fontos Románia számára, mert a drónokkal és általában az orosz fenyegetésekkel szembeni védelemről lesz szó.