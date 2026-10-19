Neves vendégekkel nyitja meg kapuit a sepsiszentgyörgyi Vörös Csillag Múzeum

2026. október 19., hétfő

Még hetekbe telik, mire csökkenhet a veszettségfertőzések száma

A megyei főállatorvos szerint most van a csúcson a veszettség terjedése a megyében, az elmúlt napokban több új eset is történt Csíkszéken. Már a juhokat és a lovakat is oltják veszettség ellen.