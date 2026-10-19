Neves vendégekkel nyitja meg kapuit a sepsiszentgyörgyi Vörös Csillag Múzeum

Ilyen lehangoló kommunista épületből, egy raktárból lett az egyedülálló múzeum
Fotó: Tuchiluș Alex
Modern térben, interaktív kiállítással várja látogatóit a kommunizmus korszakát bemutató sepsiszentgyörgyi Vörös Csillag Múzeum. Hivatalos megnyitóját neves vendégek társaságában tartják szerda délután.
Az Országos Helyreállítási Alap közel 11,5 millió eurós támogatásával megvalósult kommunizmus múzeuma a sepsiszentgyörgyi cigarettagyár egykori dohányraktárában kapott otthont, és mintegy 3000 négyzetméteres, négy szintes kiállítótérrel várja látogatóit.
„A Vörös Csillag múzeum nem csupán a kommunista diktatúra időszakát mutatja be, hanem közös múltunkkal való tudatos szembenézésre is ösztönöz.
– írják a múzeum működtetői.
Fotó: Tuchiluș Alex
Az október 21-i, szerda délutáni zártkörű ünnepélyes megnyitón jelen lesznek és a múzeum megtekintése után beszédet mondanak:
Emil Constantinescu, Románia volt elnöke
Gabriel Andreescu emberjogi aktivista, azon kevés romániai disszidensek egyike, akik nyíltan szembeszállt Nicolae Ceaușescuval és a kommunista rendszerrel
Mădălin Hodor történész, a Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács alelnöke
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere.
Hétvégén, péntektől vasárnapig nyílt napokra és ingyenes látogatásra várnak minden érdeklődőt, hétfőtől pedig rendes múzeumi programmal folytatja tevékenységét az intézmény.
Fotó: Tuchiluș Alex
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