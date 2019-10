Neves pincészetek mutatkozhattak be az első Amigo's Borfesztiválon (x)

• 2019. október 31., 10:26

Egyedülálló, országos viszonylatban is kiemelkedő borfesztivált szervezett az Amigo & Intercost italforgalmazó vállalkozás a hétvégén Csíkszeredában Amigo's Borfesztivál néven. A három napos rendezvény, amelyen több romániai és külföldi neves borpincészet is részt vett annyira jól sikerült, hogy a szervezők ígérik, jövőre is megtartják.