Nevelni az ősi tudományág által: vezetőváltás után is változatlan az Erdélyi Magyar Csillagászati Egyesület célja

Makó Zoltán és Lőrincz Barnabás. A csillagászatot népszerűsítik • Fotó: Gecse Noémi

A 2009-ben alapított Erdélyi Magyar Csillagászati Egyesület célja a kezdetektől változatlan: a csillagászat népszerűsítésére, a csillagászattal hivatásszerűen vagy amatőrként foglalkozó- és a csillagászat iránt érdeklődő személyek tömörítésére, illetve az ifjúság nevelésére fektetik a hangsúlyt.

Az egyesület többek között távcsöves észleléseket, előadásokat, járdacsillagászatokat és táborokat szervez, illetve minden évben közgyűlést tartanak.

Járdacsillagászat több helyszínen

Legutóbbi, áprilisi ülésükön szavaztak a staféta átadásáról, így már egy hónapja Makó Zoltán látja el az elnöki teendőket, de Lőrincz Barnabás is aktív tagja maradt az önkéntes alapon működő egyesületnek, amelyet megalakulása óta vezetett. Az építészmérnök évek óta Bukarestben dolgozik, tavaly óta folyamatosan a fővárosban kell lennie, ezért nem tudott elegendő időt szakítani az egyesületre.

Barnabás volt az ötletgazda, ő keresett meg azzal, hogy alapítani kellene egy egyesületet, amely összefogja a csillagászat iránt érdeklődőket. Nagyon gyorsan társultunk többen is az elképzeléshez, heten-nyolcan fogtunk össze az elején, és együtt indítottuk el az egyesületet.

Azóta minden évben a csillagászati tábor a legfontosabb tevékenységünk, de a járdacsillagászat is nagyon népszerű, utóbbit több városban is megszerveztük már, például Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson, Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Temesváron, Aradon és Nagyszalontán. A tagjaink ugyanis nem mind csíkszeredaiak, hanem több városban is vannak kisebb csoportok, így lefedjük teljes Székelyföldet. Mivel ilyen nagyok a távolságok, nem tudunk havonta találkozni, de a saját városában mindenki szervez kisebb eseményeket, és közben törekedünk arra, hogy alkalmanként a teljes tagságot is összehívjuk.