A különböző népi kultúrák sokszínűségét vonultatják fel a marosvásárhelyi várban

A népi kultúrát kedvelők találkozási helye lesz május 27–29. között a marosvásárhelyi vár, ahol harmadik alkalommal szervezik meg a Folkfórum interetnikus fesztivált. Maros megye első hagyományőrző fesztiválján nagy szerepet kap a népzene és a néptánc, összesen hétszáz gyerek fog táncolni a két nap alatt, de a hagyományos mesterségek és a román, magyar, roma és szász tradíciók is fókuszba kerülnek.

Így idén például vásár is lesz a háromnapos fesztiválon – főszerepben természetesen itt is a hagyományőrző kézműves termékek, valamint a hagyományos termelők által készített finomságok lesznek a fókuszban.

A fő cél továbbra is az, hogy bemutassuk és népszerűsítsük a népi kultúrát Maros megye minden területéről

De különböző workshopokkal, előadásokkal és kiállításokkal is készülnek.

Amikor elkezdtük ennek a fesztiválnak a szervezését az volt a célunk, hogy összefogjuk Maros megye hagyományőrző közösségeit és lehetőség szerint egy olyan keretet teremtsünk számukra, ahol meg tudják ismerni egymást, egymás tevékenységét, és barátkozni tudnak azon túl, hogy a közönségnek is élményszerű előadásokkal kedveskednek

– hangsúlyozta Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója, aki úgy véli a rendezvényük a marosvásárhelyi várban meg is kapta erre a legideálisabb helyszínt.

A gyerekek köré építették így a programsorozat jó részét, lesznek előadások, mesemondások, bábelőadások, gyerekeknek szóló népviselet-előadások, de természetesen a felnőtteket is várják a programokra, és nem csak a táncházkedvelőket, folklórkedvelőket – hangsúlyozta Szentgyörgyi Andrea.

Jakab István szerint az is fontos, hogy a vásárra érkezők ne érezzék úgy, hogy az ócskapiacon vannak

A fesztivál idén hagyományos vásárral is kibővül, amelyet a Marosvásárhelyért Egyesület és a Parapács Egyesület szervez. „Megfontoltan válogatva állítottuk össze a kiállítást – mert egy kiállítás is egyben a vásár. A termelők és kézművesek Maros megyéből lesznek.

A programot nemsokára lehet böngészni a fesztivál Facebook-oldalán , de érdemes még megemlíteni, hogy borkóstolók, pálinkakóstolók is tarkítják a programot,

Teodor Țogorean, a Maros Művészegyüttes aligazgatója azt emelte ki, hogy ez a fesztivál attól különleges, hogy nagyszerű meghívottjai vannak egész Maros megyéből úgy románok, mind magyarok. Az amatőr táncegyüttesek mellett amúgy a Maros együttes román és magyar tagozata is fellép majd.

a Sapientia egyetem is bemutatkozik a táncművészeti szakos diákjaival, a néptáncházmozgalomról is lesznek előadások, de fotókiállítás is.