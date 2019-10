Népszerűség csak magyar könyvekkel

Míg a legtöbb városban sorra szűnnek meg a könyvesboltok, addig Marosvásárhelyen immár 25. alkalommal, töretlen sikerrel szervezik meg a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásárt. Idén 45 önálló standon mintegy 15 ezer címet kínálnak a szemle látogatóinak, de a gazdag könyvkínálat mellett ezúttal is járulékos programok sokaságával csalogatják az érdeklődőket november 14–15-én a könyvvásár helyszínének otthont adó vásárhelyi színházba.

Sajtótájékoztatón a szervezők. A kíváncsiság vezérelte őket 1995-ben, és most is • Fotó: Haáz Vince

A 25. rendezvény megszervezése jó alkalom egy kis nosztalgiázásra is: a könyvvásárt bemutató sajtótájékoztatón a könyvszemle szervezője, a Romániai Magyar Könyves Céh vezetője, Káli-Király István elmondta, 1995-ben még azzal a céllal szervezték az első szemlét, hogy egy kis európai szemléletet vigyenek a könyvkiadásba.

„A kíváncsiság vezérelt 1995-ben, és most is, a kezdetekkor arra voltunk kíváncsiak, hogy mit kínálnak az erdélyi magyar olvasóközönségnek az európai kiadók, az erdélyi kiadók arra voltak kíváncsiak, hogy milyen lehet egy ilyen könyvvásár Erdélyben, időközben pedig ez a kíváncsiság áttevődött az olvasóra, akit az érdekel, vajon milyen újdonságokkal jelentkeznek a kiadók éppen erre az alkalomra” – fogalmazott Káli-Király István, aki többek közt arról is beszélt, hogy míg kezdetben minden nyelvű kiadványt kínáltak a közönségnek, végül a piaci szempontok miatt

jó néhány éve csak magyar könyveket árusítanak.

Idén például 41 önálló standon mintegy 15 ezer címre számíthatnak a könyvek szerelmesei.

A színháztól a gyerekkoncertig

A gazdag könyves kínálat mellett idén is számos járulékos program színesíti a szemle programját, amelyről Szepessy Előd, a Marosvásárhelyi Kulturális Központ elnöke számolt be.

„A színházi előadások mellett irodalmi estek, előadások, író-olvasó találkozók, könyvbemutatók sokaságára hívjuk az érdeklődőket. Szeretnénk a látogatóknak rengeteg lehetőséget nyújtani arra, hogy írókkal, költőkkel találkozzanak, könyvekről tudjanak beszélgetni, illetve olyan kulturális élményekben legyen részük, ami ritkaság” – beszélt a céljaikról Szepessy Előd.