Népszerűek a székelyföldi panziók a románság körében

Habár még több mint két hét van hátra az ortodox húsvéti hétvégéig, a Kovászna megyei panziók már szinte teljesen foglaltak, ami Daragus Attila, az Országos Falusi, Környezetbarát és Kulturális Turizmus Szövetség (ANTREC) Kovászna megyei alelnöke szerint azzal is magyarázható, hogy az árak még a tavalyi szinten maradtak, illetve, hogy a zömében Románia déli megyéiből érkező vendégek szerelmesei a tájnak és a helyi ételkülönlegességeknek.

Daragus szerint nincs semmi meglepő az idegenforgalom élénkülésében, ez a szokás, hogy az ünnepek környékén mindig szép számban jönnek Háromszékre, de a szomszédos Hargita megyébe is a román turisták, főleg az ország déli részéről. Itt Bukarestet, Prahova és Dolj megyéket emelte ki – onnan érkezik a legtöbb vendég a szövetséghez tartozó panziókba.

Magyar húsvétkor is főként román vendégek foglalnak szobákat, olyanok, akik ismerik és szeretik az itteni hagyományos menüt, a szokásainkat, illetve olyanok is, akik kíváncsiak és meg szeretnék ismerni. Ami a székelyeket és a magyarokat illeti, ritkán utaznak el húsvétkor, ilyenkor inkább közösen ünnepel a család, bár az utóbbi időben történt változás ezen a téren is, jönnek vendégek Magyarországról, de ennek ellenére április 7-10. között csak 40-50 százalékban foglaltak a szálláshelyek