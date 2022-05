Népszerűbb mint valaha a Kalonda-tetői nárciszmező

Sosem látott népszerűség övezi a Kalonda-tetőn található nárciszmezőket: hétvégente több százan látogatnak el a Farkaslaka községhez tartozó, nárcisztól fehérlő területekre. Az idei szezonban több hétvégén is kígyózó sorban álltak a nárciszrét felé vezető úton az autók, vasárnapi ottjártunkkor is fennakadást tapasztaltunk a forgalomban. Farkaslaka község polgármestere szerint a nagyszámú látogatók nem károsítják az állományt, sőt tapasztalataik szerint a nárcisztól borított területek száma és mérete is növekedett az elmúlt években.