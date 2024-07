Népszerű a korrekt ár-érték arány miatt a székelyudvarhelyi városi strand

Rég nem látott népszerűségnek örvend a látogatók körében a székelyudvarhelyi városi strand: a fürdőhelyre hétköznap több százan fizetnek be, hétvégén pedig az ezret is meghaladja a látogatók száma. Ugyan az idei nyár időjárása igazi strandszezonra szabott, számos más összetevő is hozzájárul a megnövekedett népszerűséghez: az árak például a környéken itt a legalacsonyabbak.