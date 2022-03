Népszámlálás: hasznos térkép a Hargita Megyei Statisztikai Hivataltól

• Fotó: Képernyőfotó

Mint ismert, megkezdődött Romániában hétfőn a népszámlálás május 15-éig tartó önkitöltési időszaka, amely alatt az ország lakosai internetes felületen, online tölthetik ki adataikat.

HIRDETÉS

Jó hír, hogy először van lehetősége a lakosságnak online is kitölteni a kérdőívet, vagyis először nyílik alkalom arra, hogy mindenki saját maga írja be adatait, nemzetiségét, anyanyelvét, vallását. Az is újdonság, hogy a mostani népszámlálás az első, amikor a hatóságok nem papíron, hanem eleve elektronikusan rögzítik a feldolgozandó adatokat.

A népszámlálás önkitöltéses szakaszában (március 14-től május 15-ig) lehet segítséget kérni:

a népszámlálási összeíró pontokat a helyi önkormányzatok alakítják ki és működtetik, azok számára, akik otthon nem rendelkeznek internethozzáféréssel vagy nem tudják egyedül kitölteni adataikat. Az interaktív térkép ezeket a pontokat tartalmazza.

A térképről Abos Maria Elena, a Hargita Megyei Statisztikai Hivatal vezetője tájékoztatott.

Az interaktív térkép megtekinthető itt.