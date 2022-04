Népszámlálás: főként az idősebb korosztály veszi igénybe az összeíró pontok segítségét

1,77 millió beküldött kérdőívről számolt be az Országos Statisztikai Intézet a hét elején, ami azt jelenti, hogy a lakosság 8–9 százaléka már részt vett a népszámláláson. A székelyföldiek nagyon változóan teljesítenek: Kovászna megye ott az élvonalban, az ország 45 megyéjéből ugyanis a 7. a legjobban teljesítők között, Maros megye 12., Hargita megye azonban csupán a mezőny második felében teljesít.

A számokból kiderül az is, hogy a háztartások mintegy fele egyénileg, másik fele a települési összeírópontokon regisztrált, tehát mindkét módszer népszerűnek tűnik. A kezdeti technikai problémák megoldódtak, most már jól működik a rendszer.

Bár a Statisztikai Intézet 1,77 millió kitöltött kérdőívről számolt be, ezek között még lehetnek csak részben kitöltött kérdőívek, másodlagos lakások űrlapjai, illetve duplumok (másodpéldányok) is – hívja fel a figyelmet a Népszámlálás.ro sajtóközleményében. Ennek ellenére feltételezhető, hogy a lakosság 8-9 százaléka már részt vett a népszámláláson. „Ez viszonylag jó aránynak tekinthető, ha sikerül fenntartani az érdeklődést, akkor az önkitöltéses szakaszban elérhető a 35 százalékos részvételi arány” – áll a közleményében.

Ez két szempontból is problémás: egyrészt az adatok hiányosak lesznek, másrészt nagy valószínűséggel ezeket a hiányosan kitöltött kérdőíveket az intézet nem fogja érvényesíteni. Akik már kitöltötték az űrlapjukat, ennek érvényességét ezen a honlapon ellenőrizhetik. Ha a kérdőív nincsen „validálva” (érvényesítve), akkor újra kell kezdeni a folyamatot: ismét regisztrálni kell a teljes háztartást, de csak azon személyek kérdőíveit kell újra kitölteni, akiknek nem volt elfogadva.

Növekvő érdeklődés a vásárhelyi összeíró pontokon

Gáspár Botond, a népszámlálás marosvásárhelyi koordinátora elmondta, a marosvásárhelyi összeíró pontokhoz hétfőig több mint kétezren mentek el segítséget kérni. Marosvásárhelyen mintegy 11 ezer kitöltött kérdőív született két hét alatt, ebből a 11 ezerből 2500 a vásárhelyi összeíró pontokon. Gáspár Botond rámutatott, azért nem lehet ezt 2500 személynek nevezni, mert a lakásokra is külön kérdőív vonatkozik, a statisztika pedig most nem méri, hogy hány személy és hány ház. „Kimutatásaink alapján a hozzánk fordulók 85 százaléka 65 év feletti nyugdíjas, de a fennmaradó rész is szinte kizárólag 55 év fölötti.