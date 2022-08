Népszámlálás: a becslések és a részvétel alapján valószínűleg meglesz az egymillió magyar

Bár a tavaly decemberben meghatározott célt, vagyis a 19,02 millió megszámolt lakost nem sikerült elérni – azzal együtt sem, hogy első alkalommal volt online regisztrálásra is lehetőség –, Barna Gergő szociológus szerint

jó számok lettek a végére, még a 2011-es népszámlálásnál is jobbak.

Akkor 94 százalékos volt a népszámlálás hatékonysága, most meg 95,4 százalékos.

Szintén jól szerepelt Kovászna megye, itt a feltételezett népesség 99,5 százalékét írták össze. A többi megyében ez a mutató alacsonyabb, ami azt is jelentheti, hogy

egyrészt egy becsléshez viszonyítják a számokat, ami lehet, hogy nem pontos, másrészt az összeírt személyek, kérdőívek száma is csökkenhet még az adattisztítás folyamán, lehetnek például duplumok benne.

Több megyében 100 százalék feletti eredmény született a becsült lakosság számához képest, ilyen Vrancea (109%), Beszterce-Naszód (106,8%), Botoşani (105,9%), Călăraşi (102,2%), Teleorman (101,4%), Olt (101,3%), Gorj (101%), Szilágy (100,8%) és Neamţ (100,7%) megye. Bár sokan fennakadnak ezen, Barna Gergő szerint nincs okuk rá, hiszen több dolgot is jelenthet a száz százalék feletti arány:

„Az, hogy sikerült majdnem 18,2 millió személyt lekérdezni, az azért egy jó eredménynek tekinthető. Meglátjuk majd, hogy ez pontosan mit jelent, hogy hány egyedi személy van, aki meg is felel a módszertani előírásoknak, és benne is marad az adatbázisban, illetve az is kérdés, hogy mennyivel fogják kiegészíteni az adatbázist” – értékelt a szociológus a Székelyhonnak.

Hozzátette: három módszert fognak alkalmazni az adattisztításon belül, egyrészt lesz részleges hiánypótlás, amikor valamilyen adatok hiányoznak, ezeket egészítik ki – például azok esetében, akik online vettek részt a népszámláláson, és nem jutottak el a végéig.