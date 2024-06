Nemzetközileg elismert virtuózok, helyi tehetségek a 3. Sepsi Jazz&Blues Fesztiválon

Sepsiszentgyörgyre szólítja a dzsessz és a blues műfajok kedvelőit a háromnapos fesztivál, amely idén is igazi zenei csemegét kínál a hallgatóknak. A harmadik kiadáson is változatosan alakul az előadóművészek listája: olasz, magyar, és román zenészek élő játékát is hallhatják azok, akik ellátogatnak a fesztiválra, június 28–30. között az ’56-os emlékparkba.