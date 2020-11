Nemzetközi helyett erdélyi könyvvásár, de az is csak online

Nem a szokásos körülmények között, de az idén is lesznek könyvbemutatók, és könyveket is lehet majd vásárolni a 26. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron, ahonnan a színházi előadások és a pódiumbeszélgetések sem fognak hiányozni.

A járvány mindent felülírt. Ezúttal kizárlólag online szervezik meg az eseményt • Fotó: Haáz Vince

Míg az előző években a nyitás előtti napon, szerdán már pakolták a polcokat a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előterében, rendezték az asztalokat, székeket a bemutatókhoz, beszélgetésekhez, a színpadot a gyerek- és felnőttelőadásokhoz, jelenleg mindez elmaradt. De a november 12. és 15. közötti vásáron is, amely ezúttal az erdélyi irodalomra és szerzőkre összpontosít,

számos frissen megjelent kiadvánnyal, már befutott, illetve pályakezdő szerzővel találkozhatnak az írott szó kedvelői.

Egy kicsit másképp, hiszen most az Otthon vagy! a mottó szerint is az otthonaikból követhetik az eseményeket az irodalombarátok. Illetve abban is eltérő az előző vásároktól, hogy most az erdélyi irodalmat, erdélyi kiadókat és szerzőket mutatják be.

Nem nemzetközi, erdélyi

Káli Király István főszervező a Székelyhonnak úgy fogalmazott, hogy „az idén nem nemzetközi, hanem erdélyi lesz a könyvvásár”, hiszen az erdélyi szerzőket, az erdélyi könyveket szeretnék elsősorban népszerűsíteni, az olvasókkal jobban megismertetni. Azt is elmondta, hogy 27 kiadónak ajánlották fel, hogy a vásár honlapjára feltöltse a legfrissebb kiadványait megjelentető linket, ezzel a lehetőséggel 16-an éltek.

Online követhető

A színház kistermét három napra állandó stúdióteremmé rendezték be, ahonnan a könyvvásár Facebook-oldalán is elérhető program szerinti beszélgetéseket közvetítik. Például Visky István, Soós István , Káli István, Gálfalvi György, Markó Béla, Kovács András Ferenc, Egyed Emese, Vida Gábor lesznek jelen, mint szerzők, Balázs Imre József irodalomtörténeti előadást tart, irodalmi barátságokról Demény Péter beszélget a meghívottaival. Gyéresi Júlia Páskándi Géza, illetve Rafi Lajos erdélyi roma költő verseiből olvas fel,

Örökségünk a muníciónk címmel slam poetry bemutatót tartanak, és fórumbeszélgetést a 100 év transzilvanizmus és ami utána jön témában.

A könyvvásár programját három eseménnyel színesíti a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata is, amely csütörtök délután negyed 5-től Versek mindenkinek – 100 év Erdély magyar költészetéből címmel verses műsort mutat be Gáspárik Attila rendezésében, este negyed 8-tól pedig Kornis Ottó – Salamon László: Paradies kisasszony című drámáját mutatják be a társulat művészei felolvasószínházi előadás formájában. November 13-án, pénteken este 7-től erdélyi román és szász költők verseiből készült összeállítást mutatnak be a társulat művészei.

A programokról, a könyvvásárlási lehetőségekről a vasarhely.ro honlapot lehet részletesebben tájékozódni.