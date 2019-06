Nemsokára lehet iratkozni a művészeti népiskolába

A 2019–2020-as tanévben is számos szakot indít a Hargita megyei Vámszer Géza Művészeti Népiskola rugalmas órarenddel. Újdonságként kamaraegyüttes és bábművészet szak is indul. Iratkozni június 24. és július 26. között lehet az iskola csíkszeredai székhelyén.

• Fotó: Gecse Noémi

A Vámszer Géza Művészeti Népiskola közleményben tájékoztatott arról, hogy jövő héttől kezdődik az iskolánál a beiratkozás a különböző szakokra. „Az iskola oktatási palettáján számos hangszeres képzés szerepel, emellett előadó-művészeti szakokon (táncok, színjátszás, bábszínház), képzőművészeti szakokon (festészet, grafika), iparművészeti szakokon (ruhatervezés, animáció, alkalmazott grafika) lehet tanulni, valamint népi mesterségeket (bútorrestaurálás, faművesség, kerámia) lehet elsajátítani” – sorolták.

A következő tanévben hangszeres szakokra lehet jelentkezni (magánének, zongora, szintetizátor, furulya, fuvola, harsona, klarinét, szaxofon, trombita, gitár, basszusgitár, hegedű, brácsa, népi hangszerek, dob).

Újdonságnak számít a Kamaraegyüttes szak, ahol a különböző hangszeren tanuló tapasztalattal rendelkező diákoknak lehetőségük lesz kisebb zenekari formációk alakítására, közös zenélésre

– írják. Hozzátették, az előadóművészetek keretében legnépszerűbbnek számít a balett-oktatás. A tavaly indított, néptánc, társasági tánc szakokkal sikerült a felnőtt korosztályt is megszólítani, ezt szeretnék tovább népszerűsíteni.

HIRDETÉS

További újdonságként idéntől szeretnék elindítani a kortárs tánc és bábművészet szakokat is. A képzőművészetek keretében folytatódnak a grafika, festészet, fotográfia szakok, gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Az iparművészetek keretében nagy népszerűségnek örvend a tavaly elindított ruhatervezés szak, nemkülönben a mozgóképi animációkészítés és az alkalmazott grafika is. Ezekre idén is lehet jelentkezni.

Megjegyezték azt is, hogy

ezúttal Székelyudvarhelyen is indul ruhatervezés és dekoratív művészetek szak.

A népművészeteket érintve a szokásos fafaragás, faművesség, bútor-restaurálás, bútorfestés, szövés, varrás szakokra lehet iratkozni. A népiskola Gál Sándor utca 9. szám alatti székhelyén várják a jelentkezőket június 24. és július 26. között, hétköznapokon 12-18 óra között. Az érdeklődők további részleteket a szakokról és a tandíjakról a nepiskola.ro oldalon olvashatnak.