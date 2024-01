Nemsokára járható lehet az újonnan épülő vargyasi híd

A munkának augusztusban kezdtek neki, a folyamat viszont nem volt zökkenőmentes. A kérdésre, hogy milyen akadályokba ütköztek az építkezés során, a polgármester két tényezőt is említett. „A munkálatok ütemével nagyon elégedettek vagyunk, de akadtak nehézségek.

A polgármester kiemelte, hogy ezenkívül a gyalogos átjáráshoz szükséges járdák hiányoznak még, de nemsokára azok is elkészülnek, a legfontosabb, hogy az építmény biztonságos, erős fémlábakon áll.

A legnagyobb akadály az Electrica részéről a négy villanyoszlop elköltöztetése volt, ez elhúzódott tavasztól egészen mostanáig, de még most is csak két oszlopot helyeztek át. A másik gond az volt, hogy a gázvezeték a régi vashíd mellett haladt el, erre is megoldást kellett találnunk az építés előtt”