Nemrég tették le az alapkövet, de már a sportterem befödésénél tartanak

Kihasználja a kedvező időjárást a kivitelező, így jelenleg is zajlik a Székelyszentkirályon elképzelt multifunkcionális sportterem megépítése a műszaki szempontból már átadott új napközi otthon szomszédságában. Bálint Elemér Imre, Oroszhegy község polgármestere rámutatott:

meglátszik az építkező cég igyekezete, hiszen bár tavaly júliusban történt meg az ünnepélyes alapkőletétel, mostanra állnak az összesen 360 négyzetméternyi hasznos felülettel rendelkező épület falai, továbbá csak napok kérdése, hogy a födést is befejezzék.

Az összességében 2,5 millió lej értékű projekt kétharmadát a magyar kormány finanszírozza, a többi pénzt az oroszhegyi önkormányzatnak kell előteremtenie. Szerencsére utóbbira három lehetőségük is van, a jogi, partnerségi és egyéb tényezők megvizsgálása után hamarosan eldöntik, hogy melyik megoldást választják – közölte az elöljáró. Tisztában van azzal, hogy jelenleg nem a legjobb a gazdasági helyzet, ezért is kell gondosan kiválasztani, hogy mely megvalósításokra költenek, nehogy később visszakozni kelljen, de ez esetben remélhetőleg nem lesznek gondok. Bálint Elemér Imre úgy gondolja, hogy

az épület körüli terület rendbetételével is számolva nagyjából 2024 tavaszán vehetik használatba a létesítményt.

Az új épület nem csak az óvodások csoportos, illetve az iskolások sporttevékenységeinek lebonyolítására lesz alkalmas, hanem különböző közösségi, kulturális és oktatási rendezvényeket is tarthatnak majd ott. Ilyen szempontból előnye, hogy rendelkezik egy összességében 200 négyzetméteres teremmel is.

– így Bálint, aki szerint mindenképp szükség van a hasonló beruházásokra már csak azért is, mert évente 7-8 százalékkal gyarapodik a község lélekszáma. A tervezett megvalósításokat is erre alapozzák, hiszen az épületeket, az utcákat meg is kell tölteni élettel.