Nemcsak szakképesítést, hanem állást is szerezhetnek a Hargita megyei munkanélküliek

Aki személyesen jelentkezne a programra, az Csíkszeredában megteheti • Fotó: Gecse Noémi

Akik részt vesznek a képzésenként meghatározott óraszámon, azoknak szükség esetén megtérítik az útiköltségét, illetve óránként 5 lej anyagi támogatásban is részesülnek (80 és 360 óra között változik a képzések időtartama), és persze elismervényt is kapnak az elvégzett képzésről – részletezte az illetékes.

Első lépésként a célcsoport kiválasztása történik meg: az érdeklődők közül felmérik, hogy kik azok, akiknek valóban segítséget tud nyújtani a programjuk, illetve útba igazítják azokat is, akik esetlegesen máshol hathatósabb segítséget kaphatnak.

A krajovai Agora 2013 partnerszervezettel közösen bonyolítják le a megvalósítását, így Hargita megyéből 180 személyt tudnak bevonni a pályázatba: hosszú távú munkanélkülieknek, inaktív személyeknek, 54 évnél idősebbeknek, romáknak, fogyatékkal élőknek, vidéki önellátó gazdálkodóknak segítenek szakképesítést és állást szerezni – részletezte Pănescu Ibolya. A projektmenedzser arra is kitért, hogy a megyei tevékenységeikre 1,8 millió lejt fordíthatnak.

Azt is megtudtuk, hogy a képzések után segítik majd az érintettek elhelyezkedését is, tulajdonképpen egy összekötő szerepet töltenek be a felkutatott cégek és munkavállalók között. Sőt

attól sem zárkóznak el, hogy valakinek a vállalkozásalapításban segítsenek,

akik ezt az utat választják, számukra egy megfelelő szakember magyarázza el, hogy milyen cégformák közül választhatnak, melyikről mit kell tudni – ismertette Pănescu Ibolya. Kitűzött céljuk, hogy a programban résztvevők 42 százaléka munkába álljon.

Képzéseket nemcsak a megyei városokban, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson tartanak, hanem igény esetén – amennyiben összegyűl egy-egy 14 fős csoport – vidéki településeken is megszervezik azokat. Magyar és román anyanyelvű személyeket is fogadnak programjukban, ugyanis mindkét nyelven megoldott a tevékenységek lebonyolítása.

A programot 2019 végén zárják le.