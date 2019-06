Nemcsak fizikai kihívást, hanem lelki feltöltődést is nyújt a szakrális maraton

Több mint kétszázan vettek részt a IV. Székelyföldi Szakrális Maratonon szombaton Csíksomlyón, akik biciklivel, gyalogosan, vagy szaladva tették meg a kijelölt három táv egyikét. A teljesítménytúra a keresztény értékeket és a békét hirdette, amelynek lényege a fizikai kihívás mellett szellemi megújulásban is rejlett.

„A kijelölt kilenc támaszpontnál nemcsak élelmet biztosítottunk a hasnak és információt a fejnek, hanem belső értelmezésre, elgondolkodásra ösztönző témákat is felvetettünk. A pecsételés helyett különböző mottókat kellett beragasztani a füzetbe, azért, hogy a résztvevők elgondolkozzanak az élet mélyebb kérdésein is” – magyarázta a szervező. A támaszpontokat egyébként több civil szervezet összefogásával biztosították.

ez a zarándoktúra abban különbözik más teljesítménytúráktól, hogy nemcsak a fizikai kihívásnak kell eleget tenni, hanem igyekeztek belső, szellemi „ízt” is adni az eseménynek.

Fodor Zita már az első Szakrális Maratonon is részt vett, azóta minden évben teljesíti a túrát, a korábbi években kerékpárral tette meg a távot, idén azonban a gyalogos kihívást választotta a 20 kilométeres Márton Áron szakaszon. „Úgy érzem ez a szakrális maraton megerősít, ugyanis feltöltődhetünk a természetben, és arra is jó, hogy próbára tegyük akaraterőnket” – osztotta meg. Hozzátette, számára a maraton üzenete is fontos, amely a keresztények egységét és a békét hirdeti.