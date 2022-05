Nemcsak az évszám, az eredmények is szépek – 30 éves a LECO cégcsoport

Az alapító-cégvezető ugyanakkor a rekordokra is kitért és elárulta, hogy az elmúlt évben érte el a vállalkozás az eddigi legmagasabb számot az alkalmazottak terén (57 személy), valamint 2021-ben volt a legnagyobb értékű raktárkészletük is, közel 2 millió euró értékben. Zárszóként a társadalmi felelősségvállalást is megemlítette: a LECO folyamatosan támogat karitatív rendezvényeket, partner a különböző jótékony megmozdulásokban, valamint a marosvásárhelyi sportot is előszeretettel felkarolja.