Nemcsak az aratáshoz, hanem az ízekhez is értenek a vajdaságiak

Közösségi kalákává alakult szombaton az első székelyudvarhelyi aratóünnep, hiszen a versenyző csapatok mellé a városvezetők, valamint az eseményre kíváncsi bethlenfalvi felnőttek és gyerekek is jó kedvvel beálltak.

Serényen, jókedvvel aratták a gabonát • Fotó: Lőrincz Csaba

öt csapat mutatta be, mennyire érti a régi népi aratás stikáját.

Többen kaszát ragadtak, a gyerekek a gabonaszárakból kötelet sodortak, míg a nők beálltak kalászt szedni, kévét kötni. A polgármester és az alpolgármester is jó gazdának bizonyult, csak úgy suhogott kezükben a kasza. Ám kaláka ide vagy oda, a versenyre benevezettek teljesítményét értékelni kellett. A zsűri az érmellékiek, a Nyárád mentiek, a bethlenfalviak, a díszes népviseletben serénykedett kalocsaiak és a vajdaságiak közül utóbbiak profizmusát tartotta a legkiemelkedőbbnek. Mint kiderült, nemcsak az aratáshoz és a szép tálaláshoz értenek, hanem az ízekhez is, hiszen az aratás utáni főzőversenyen készült legfinomabb gulyás is az ő bográcsukból került a tányérokba.

A bethlenfalvi kultúrotthonban a székelyudvarhelyi Kékiringó, a bethlenfalvi Holdvilág és az oroszhegyi Szilvamag néptáncegyüttes műsorral kedveskedett a vendégeknek, majd délután három órától este kilencig aratóbálon rophatták a tánckedvelők.