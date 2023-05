Nem vehetnek részt közbeszerzéseken, de a felüljárót befejezik

Egy negatív minősítés miatt három évre kizárták a csíkszeredai vasúti felüljáró újjáépítését végző céget a romániai közbeszerzésekről, de a folyamatban levő munkálatokat ez nem befolyásolja. A felüljáró október végére elkészül, és a forgalom előtt is megnyitják – ígéri az illetékes.

– tudtuk meg.

Az alpolgármester elmondta, nyár közepén várható még egy hosszabb lezárás, amely a felüljáró alatt elvezető útszakaszt érinti. Abban az időszakban a vasúti közlekedést is korlátozzák, mert vasút fölötti utolsó szakaszon is fel kell szerelni a betongerendákat a pillérekre, azok ráadásul hosszabbak, és nehezebbek mint az eddigiek, 24 helyett 30 tonnát nyomnak. Ahogy korábban is, ez idő alatt a vonatok utasait pótlóbuszok szállítják majd. A terv az, hogy október végére minden munka befejeződjön, és a felüljárót megnyissák a forgalom előtt.