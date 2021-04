Nem váltható ki pénzzel a várólista a csíkszeredai kórház MRI-készülékén

MRI-gép a Csíkszeredai Megyei Sűrgösségi Kórházban. Napi hat személyt tudnak megvizsgálni • Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

Már egy éve, hogy saját mágneses rezonanciás készülékkel bővült a csíkszeredai kórház vizsgálati eszköztára. Azelőtt, akiket ilyen vizsgálatra küldött a szakorvosuk Hargita megyében, azoknak csak a csíkszeredai kórház szomszédságában levő Hiperdia klinikán volt lehetőségük azt elvégeztetni, ahol hosszú – esetenként akár fél éves – várólistákkal is számolniuk kellett, hiszen a magáncéggel szerdőléses viszonyban álló Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár havonta csak bizonyos számú szolgáltatást tud megtéríteni.

Sokan inkább saját zsebből térítik meg a vizsgálatok költségeit De miért kerül egy ilyen vizsgálat ennyibe? – teszik fel a kérdést a páciensek a fizetéses egészségügyi szolgáltatások kapcsán. A magas árak ellenére azonban az egészségbiztosítással rendelkező betegek egy része inkább fizet, mintsem hónapokat várjon. De miért kerül egy ilyen vizsgálat ennyibe? – teszik fel a kérdést a páciensek a fizetéses egészségügyi szolgáltatások kapcsán. A magas árak ellenére azonban az egészségbiztosítással rendelkező betegek egy része inkább fizet, mintsem hónapokat várjon.

Épp ezért, aki tehette, a magas árak ellenére is – a legolcsóbb vizsgálat is közel 500 lejbe kerül – inkább fizetett, mintsem hónapokat várjon arra, hogy sorra kerülhessen, így pedig szinte azonnal elvégezték a számára szükséges szolgáltatást. Ugyanakkor, a csíkszeredai kórház bennfekvő betegeit és sürgősségi eseteit, akiknek azonnal szüksége volt a képalkotói diagnosztikai eszközön való vizsgálatra, rögtön fogadták, hiszen a kórházzal is szerződéses viszonyban állt a magáncég. A szerződéses viszony viszont a csíkszeredai kórház saját MRI-gépének beszerzése után természetesen megszűnt.

Óriási segítség

A tavaly márciusban beüzemelt MRI-készülék megvásárlása a Világbank finanszírozása révén vált lehetővé, a közbeszerzési eljárást az Egészségügyi Minisztérium bonyolította le, a készülék ára több mint három millió lej volt – mondta érdeklődésünkre Bursan-Barabas Andrei imagisztikus szakorvos. Kihangsúlyozta, óriási segítség ez a kórháznak, az eszköz használatából pedig főként a térség lakói profitálhatnak. Megtudtuk,

a szóban forgó gépen naponta hat vizsgálatot végeznek el, ebből hármat azok részére, akik bennfekvő betegek vagy a sürgősségi osztályról utalják oda, hármat pedig azok vehetnek igénybe, akiket szakorvosuk küldött ilyen vizsgálatra,

utóbbi szolgáltatást az egészségbiztosítási pénztár számolja el, tehát ezt az egészségbiztosított személyek vehetik igénybe.

Nem kivételeznek

A szakorvos kifejtette, itt nincs meg az a lehetőség, hogy aki fizet, annak azonnal elvégzik az igényelt szolgáltatást, hiszen egyrészt a napi hat vizsgálat is nagyon sok időt vesz igénybe, azaz teljesen kitölti a napi 8–14 óra közötti munkaprogramot, másrészt nem kivételeznek az emberekkel. „Jeleztem a vezetőségnek, hogy a pénz nem egy kritérium a kivizsgálások sorrendjében. Aki azonnal akarja a vizsgálatot, és van rá kerete, hogy fizessen, nekik vannak a magánklinikák. Igaz, hogy ezért néha vitába kerülök a kórházon belül is, viszont

mindenki számára világos kell legyen, hogy Piroska néni Udvarhelyszékről ne kelljen többet várjon azért, mert valakinek több pénze van, és fizetne a vizsgálatért

– példálózott.

Folyamatban van a bővítés

Bursan-Barabas Andrei azt is elmondta, azok, akik szakorvos által kiállított küldőpapírral rendelkeznek, átlagosan egy-két hónapos várólistákkal kell számoljanak ha csíkszeredai kórházhoz fordulnának kivizsgálásra, ugyanakkor az a tapasztalata, hogy az emberek még így is nagyon türelmetlenek ilyen téren. Ahhoz, hogy naponta háromnál több, küldőpapírral rendelkező pácienst kivizsgálhassanak, személyzeti bővítésekre van szükség a részlegen, ez pedig folyamatban van – fűzte hozzá. Kérdésünkre azt is közölte, hogy más Hargita megyei kórházakkal nem állnak szerződéses viszonyban, tehát sem az udvarhelyi, sem a gyergyói, sem a maroshévízi kórház pácienseit nem tudják kivizsgálni. „Ehhez további helyekre lenne szükség, a napi hat vizsgálat pedig így is kevés” – magyarázta a szakorvos.

Nagyobb a szerződött összeg

A Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár rendelkezésünkre bocsátott kimutatása szerint, amely összesítette, hogy 2020-ban, havonta mekkora összeggel szerződtek a szolgáltatók az MRI-vizsgálatokra Hargita megyében kitűnik, hogy

míg a Hiperdia magáncég 1 211 200 lej értékben végzett el vizsgálatokat tavaly a biztosítottak részére, addig a csíkszeredai kórházban található készülék 293 100 lejre.

„Jelenleg a csíkszeredai kórházban lévő készüléknek ennyi a kapacitása, ha többet tud végezni, akkor több pénzre szerződhet az elvégzett szolgáltatások terén” – mondta érdeklődésünkre Duda Tihamér, a megyei egészségbiztosítási pénztár elnöke. Fontos adalék ugyanakkor, hogy a Hiperdia klinika reggel nyolctól este nyolc óráig üzemel, így nyilván jóval több beteg kivizsgálására van lehetőség ott, ez magyarázza a jóval nagyobb szerződött összeget is. Hargita megyében egyébként csak Csíkszeredában van lehetőség mágnesesrezonacia-vizsgálatra az említett két helyen.