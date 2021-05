Nem tudták, hány réteg aszfalt elterítése szükséges a megyei utak felújításához

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

A bírósági eljárás egyik kulcskérdése, amelyet a vádhatóság is felhozott, hogy milyen vastagságban, hány rétegben terítettek aszfaltréteget a Felsőboldogfalvától Erdővidékre vezető 131-es számú megyei út 2010-ben végzett felújítása során. Az ezzel kapcsolatos kérdések, észrevételek a szerdai tanúmeghallgatás során is előkerültek, mivel ezúttal a beruházás műszaki ellenőri feladatait ellátó cég, illetve a felújításra kiírt közbeszerzési eljárásra szintén jelentkező, de alulmaradó cég vezetőit idézte meg a bíróság.

A megjelent tanúk ezúttal is a korábbi, az ügyészség, majd a bíróság előtt elhangzott nyilatkozataiknak megfelelően számoltak be az akkor történtekről a Maros Megyei Törvényszéken. Mint Sergiu Bogdan, Borboly Csaba ügyvédje kérdésünkre elmondta,

amikor megkérdezték őket, a tanúk egyike sem tudta megmondani, hogy a normatívák szerint hány réteg aszfalt elterítése szükséges a megyei besorolású utak felújításához, korszerűsítéséhez.

Amikor az előírásokat megmutatták nekik, amelyek értelmében két réteg aszfalt szükséges ilyen munkálathoz, akkor azt mondták, ők nem ismerik ezt, és csak arról tudnak, hogy az eredeti útfelújítási tervet nem tartották be, menet közben módosították – számolt be az ügyvéd. Hozzátette, a közbeszerzésen részt vett cég vezetője elmondta, azért nem ők nyertek, mert árajánlatuk nagyobb összegre szólt, ugyanakkor tudott arról, hogy megyei besorolású utakon két réteg aszfalt felhasználásával végeztek felújításokat. A tanúk 2017-ben már a Hargita Megyei Törvényszéken is tettek vallomást. De mivel időközben bizonyítást nyert, hogy az ottani tárgyalásokat nem korrupciós ügyekre szakosított bírák vezették, az ott lefolytatott összes eljárás érvényét veszítette, és mindent elölről kellett kezdeni.

Kifogásolt útfelújítások



Az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) 2013-ban vádolta meg a Hargita megyei önkormányzat elnökét, Borboly Csabát közérdek ellen elkövetett többrendbeli hivatali visszaéléssel, magánokirat-hamisításra való többrendbeli felbujtással, hamisított közokirat felhasználására való felbujtással, közokirat-hamisítással, illetve rágalmazó feljelentéssel. Vele együtt további tizenkét személyt küldtek a vádlottak padjára. A DNA szerint a vádlottak két megyei út – a Felsőboldogfalvától Erdővidékre vezető 131-es és a Csíkrákost Lóvésszel összekötő 124-es – egy-egy szakaszának felújítása során több mint 4,8 millió lejjel károsították meg Hargita megyét.