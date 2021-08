Nem tudni, mit hoz az ősz – a zenekarok és a klubtulajdonosok reménykednek

Több mint egy hónapja már, hogy a koronavírus-járvány enyhülése után újraindulhatott az éjszakai élet: Székelyföld-szerte több szórakozóhely is kinyitott, illetve a lemezlovasok és zenészek sem maradnak már munka nélkül. Egyértelműen látszik, hogy az embereknek nagyon hiányzott a zenés rendezvényeken való részvétel, arra viszont, hogy mit hoz az ősz, nincs biztos válasz.

A jelenlegi helyzet átmeneti lenne? Ősszel derül ki • Fotó: Albert Zoltán

„Az újranyitás furcsán indult, hiszen fogalmunk sem volt, hogy mire számíthatunk. Egyrészt csak éjfélig lehettünk június elején nyitva, tehát eleve egy soha nem próbált, esti hét órás nyitással kezdtünk, illetve rengeteg feltételnek kellett megfelelni a vírushelyzet miatt. Bevásároltunk gyorstesztekből, mindent előkészítettünk, illetve a reklámanyagainkban elmondtuk, hogy mik a belépés feltételei: negatív teszt, oltás stb. Mindemellett egy magas belépőárral készültünk a nagy bumm-ra... Csakhogy a vendégek a sok feltételtől és az új helyzettől annyira megijedtek, hogy a nagy bumm elmaradt, alig jöttek el egy páran. Ebből gyorsan tanultunk, rá egy napra változtattunk a kommunikáción. A második buli óta a megengedett létszámot már 11 óráig elérjük és folyamatos telt házzal üzemelünk” – magyarázta az újranyitással kapcsolatban Szécsi Zsolt, a székelyudvarhelyi Alsó- és Felső G szórakozóhelyek tulajdonosa.

Szerinte az emberek ki voltak éhezve a közösségi élményekre.

Látszik a látogatóink arcán, viselkedésén a felszabadultság érzése, mámora. Teljesen más, soha nem tapasztalt dolgokat éltünk meg

– fogalmazott.

Nem könnyű az újranyitás

Tudomásunk szerint egyébként Hargita megyében a székelyudvarhelyi szórakozóhely egy a kevés közül, amely megpróbálkozott az újranyitással, azóta pedig telt házas bulikat tartanak. Szécsi Zsolt ezzel kapcsolatban elmondta, egyrészt fontos leszögezni, hogy nem mindenkinek éri meg nyitni ilyen feltételek mellett. „A nagyobb, egyetemista városokban, ahol nyári szünidő miatt a fiatalság zöme nincs ott, eleve értelmetlen nyárra kinyitni. Erre jó példa Kolozsvár, ahol a nagy klubok közül eddig mindössze egy nyitott ki. A másik szempont a személyzet és költségek kérdése. Ahol csak hétvégi bulik vannak, hét közbeni működés nélkül (pl. étterem, kávézó), ott a személyzeti és működési költségek mellett nem biztos, hogy éjjel kettőig megéri kinyitni. Inkább megvárják a következőt lazítást, amikor talán visszaáll a hajnalig tartó nyitvatartás lehetőség” – mondta.

HIRDETÉS

Eltérő igények

Hozzátette, más székelyföldi városokban eleve másabb a vendégek igénye, mint Székelyudvarhelyen, emiatt az egységek is másképp rendezkedtek be. „Az általunk működtetett szórakozóhely Gyergyóban eleve akkora kapacitású volt, hogy ilyen szabályok mellett értelmetlen beltérre szervezni bármit is, mert nem éri meg.

A kisebb lokálok esetén vannak, amelyek megszűntek vagy átalakultak a pandémia alatt, és jelenleg úgy néz ki, nem mindenkinek éri meg ekkora felelősséggel újranyitni.

Csíkszeredában mindig is erős volt a kulturális rendezvények jelenléte. Úgy látom, a színház melletti téren szervezett rendezvények nagyon népszerűek. Ugyanakkor más, kulturális eseményeket, koncerteket szervező lokálok úgy néz ki, egyelőre kielégítik, pótolják az éjszakai klubélet hiányát” – vont párhuzamot.

Nem tudni, mit hoz a jövő

Arról is szót ejtett, hogy az elmúlt másfél év akkora veszteségeket okozott a szektornak, hogy azt helyrehozni évekre van szükség.

A jelenlegi helyzet átmeneti, és nem tudjuk, mit hoz az ősz. Jelenleg éjszaka kettőig lehetünk nyitva, ami még mindig fele a vírus előtti nyitvatartásnak. Emellett folyamatosan, napról-napra változó szabályokat kell betartani.

A legfontosabb a nyitvatartási idő mellett a zárt térben tartózkodók száma. Az igazság az, hogy eddig a hatóságok részéről nagyon korrekt, emberi hozzáállást tapasztaltam, hisz tudjuk és tudják, hogy sem nekik, sem nekünk nem egyszerű ez a helyzet. Próbál mindenki folyamatosan alkalmazkodni az épp aktuális szabályozásokhoz, és várjuk, hogy mit hoz a holnap” – zárta Szécsi.