Nem tudni, hogy mitől kaptak ételmérgezést a táborozó gyerekek

Kórházba kerültek a gyerekek, csak azt nem lehet tudni, hogy mi okozta az ételmérgezést. Képünk illusztráció • Fotó: 123RF

Enyhe lefolyású étermérgezést szenvedett el az a kilenc gyermek és tanáruk, akiket a múlt héten szállítottak a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba egy pottyondi kirándulásról – tudtuk meg Tar Gyöngyitől, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetőjétől. Mint mondta:

a nyári időszakban gyakrabban fordulnak elő hasonló tömeges ételfertőzések a lazábban kezelt higiéniai szabályok miatt (mint például a rendszeres kézmosás).

A pottyondi eset kapcsán hozzátette: a gyerekek egy vendégházban töltötték a kirándulást, ahol étkeztetést is biztosítottak számukra, az élelmiszerekből pedig mintát vettek az igazgatóság illetékesei.

A vizsgálatok során azonban nem tudták kimutatni ugyanazokat a kórokozókat, amelyek a fertőzést okozták.

Arra is kitért, hogy a gyerekek máshol is étkeztek, illetve otthonról hozott élelmiszert is fogyasztottak, így nem lehet biztosan tudni, pontosan mi eredményezte az ételmérgezést.

Annyi biztos, hogy olyan élelmiszer okozta a panaszokat, amit közösen fogyasztottak el.

Tar Gyöngyi zárásként azt is kiemelte: folyamatosan hangsúlyozni kell a gyerekek számára a kézmosás és az egyéb higiéniai szabályok fontosságát a hasonló kellemetlenségek elkerülése érdekében.