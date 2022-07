Nem tudnak minden játszótér mellé rendőrt állítani

A Kárpátok sétányán egyik nagyobb játszótér mászkálója alá „költöztek be” éjszakára a környékbeli hajléktalanok, nappal is otthagyva a holmijaik egy részét. A kisgyermekes szülők Facebookon is jelezték a gondot, de a városháza illetékes munkatársainak is szóltak. A probléma pár nap után megoldódott, de rávilágított arra, hogy a városvezetés, az illetékes szakhatóságok és a közösség tagjai között nem zökkenőmentes a kommunikáció, és a reagálás sem azonnali.

A játszóterek a városháza ügykezelésébe tartoznak Marosvásárhelyen is, ami azt jelenti, hogy javításukért, felújításukért a polgármesteri hivatal különböző szakosztályai felelnek. Idén nyárra