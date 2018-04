Nem tudják, hogyan számolják ki a béreket az egészségügyben

A napokban kapják meg az egészségügyi dolgozók az új bérrendszer alapján jóváhagyott megemelt fizetéseket, ám az ágazatban komoly bonyodalmat okoz a bérpótlékok kiszámítása, mert nem tisztázott, hogy pontosan milyen értékekkel kell számolniuk. Eközben az egészségügyben dolgozók érdekvédelmi szervezete a pótlékok felső határának eltörlését szeretné elérni, illetve azt, hogy a kisegítő személyzet bérét is növelje az állam.

Mennyi az annyi? Az egészségügyben dolgozók egy része még nem tudja, mennyi pótlékot kap márciusra. Illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

A kórházak egy részében még nem tudják, pontosan milyen értékek alapján számolják ki a napokban folyósítandó márciusi bérpótlékokat. A székelyudvarhelyi kórházban három számítást is végeztek, de még nem született döntés arról, hogy melyiket alkalmazzák. A bonyodalmat az okozza, hogy a pótlékokra vonatkozó új törvény értelmében az erre szánt keret egy egészségügyi intézmény esetében nem haladhatja meg a fő hitelutalványozó – a városi kórház esetében az önkormányzat – bérkeretének 30 százalékát. Mivel azonban az önkormányzat alárendeltségébe tartozó intézmények többségében szintén változott a bérpótlékok értéke, nem tudni, mekkora az az érték, amelynek 30 százalékát nem haladhatja meg a kórház egészségügyi dolgozóinak bérpótlékkerete – tudtuk meg Lukács Antaltól, az intézmény főigazgatójától.

Ki mondja meg nekünk ebben a pillanatban, hogy a miénkkel együtt mennyi most ez az összeg, amikor még mi sem tudjuk a sajátunkat?

– tette fel a kérdést a kórházigazgató. Az intézményben három számítást is végeztek, a minimális, a maximális, illetve a középértékkel, és jelenleg is folynak az egyeztetések a vezetőség és az osztályok személyzeti vezetői között arról, hogy melyik számítást alkalmazzák. A maximális értékkel számolva a márciustól megemelt bérek keretének 52,34 százalékát teszi ki a bérpótlékok összege – ami az igazgató szerint nagyon nagy arány –, a minimális értékkel számolva 31,20 százalékát, a középérték pedig 39,7 százalék.

„Ha veszem a minimális értéket, akkor is túlmegyek a 30 százalékon, mert az ügyeleti pótlékok is ide tartoznak. A biztosítóház viszont csak a 30 százalékot fizeti ki, azon felül nem. Azt valahogy pótolnunk kell saját költségvetésünkből, de összjövedelmünk személyzeti költség része már közelít a kilencven százalékhoz, a kórházban viszont egyéb is kell, nem csak fizetés” – magyarázta Lukács Antal.

A felső határérték eltörlését kéri a Sanitas

Az egészségügyben dolgozók érdekvédelmi szervezete, a Sanitas korábban több kifogást is megfogalmazott az új bértörvénnyel kapcsolatban, egyebek közt azt, hogy az állam a beígért jelentős béremelést a pótlékok felső értékének megszabásával nagyrészt vissza is veszi. A jelenlegi számítások alapján úgy tűnik,

csökkenni ugyan senkinek nem fog a bére az egészségügyben, de továbbra is probléma, hogy a kisegítő személyzetnek nem nő a fizetése

– tájékoztatott Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének elnöke. Hozzáfűzte, a közszférában lassan ez a személyzeti kategória marad az egyetlen, amelynek nem emelkedett a bére, figyelembe véve, hogy egy március 30-ai kormányrendelet értelmében április elsejétől átlagban minden közszférában dolgozónak tíz százalékkal nőtt a fizetése. Ezt úgy lehetne kiküszöbölni, hogy

az egészségügyi és szociális intézményekben dolgozó kisegítő személyzet esetében a bérpótlékok mértékét nem kellene korlátozni

– vázolta a szakszervezet álláspontját. Nyulas Emma azt is elmondta, hogy pénteken Bukarestben lesz megbeszélésük ez ügyben, és a szakszervezet a pótlékok felső határértékének eltörlését kéri. Az érdekképviselet azt is szeretné elérni, hogy egészítsék ki a fizetését annak a személyzeti kategóriának is, amely nem részesült béremelésben. Ha nem teljesülnek a követeléseik, a szakszervezet még ebben a hónapban tiltakozó tömegfelvonulást tart a fővárosban – közölte.