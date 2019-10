Nem tágítanak a szekér mögül a farkasok Csíkmenaságon

Cigizés szünetben: csíkszeredai középiskoláknál ellenőrizte a diákokat a rendőrség

Az iskolák belső rendszabályzata mellett törvény is tiltja a dohányzást a tanintézetekben és azok területén, így az udvarokon is. Ennek ellenére a diákok jelentős része naponta többször is rágyújt az iskolákban eltöltött idő alatt. A jelenség visszaszorítása érdekében ellenőrzéseket tartott a rendőrség.