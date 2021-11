Nem számíthatnak határidő-hosszabbításra az e-pénztárgéppel még nem rendelkező cégek

Többszörösére nőtt a forgalma az elektronikus pénztárgépeket forgalmazó szakcégeknek, ugyanis a hónap végétől a kis- és közepes vállalkozások számára is kötelezővé válik ezeknek a használata. Az intézkedés bevezetését korábban többször is elhalasztották, ezúttal viszont nem, és ez váratlanul érte az érintettek jó részét. A megyei közpénzügyi hivatal vezetője szerint biztos, hogy ki fog futni a határidőből még azoknak is egy része, akik már megrendelték a készüléket.