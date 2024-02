Nem szabad feladni, kérni kell a kárpótlást

Nyújtsák be ismét kérelmüket azoknak a volt szovjet hadifoglyoknak a gyermekei, akik a 118-as rendelet alapján kárpótlásra jogosultak, de visszautasította kérelmüket a Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség – javasolja Veress Dávid, az RMDSZ csíkszeredai képviseleti irodájának munkatársa.

A Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökséghez (AJPIS) több mint 17 ezer kérelmet nyújtottak be 2022 végéig, csakhogy

Az 1990-ből származó 118-as számú törvényerejű rendelet alapján 2020. szeptembere óta nyújthatnak be kárpótlási kérelmet az egykori Szovjetunióba elhurcoltak gyermekei.

A törvényszék a bukaresti Legfelsőbb Bíróság Jogi Kérdések Megoldására Hivatott Testületéhez fordult, hogy tisztázza: a rendelet azokat is feljogosít-e kárpótlásra, akiknek a szülei magyar hadseregben szolgáltak és szovjet hadifogságba kerültek 1944. augusztus 23-a után (román nyelven: Dacă prevederile art. 1 alin. (2) lit. b) din Decretul-lege nr. 118/1990 au în vedere şi persoanele înrolate în armata maghiară, care au fost constituite în prizonieri de război de către armata sovietică după data de 23 august 1944?).

Mivel a kérelmezők élhettek jogorvoslati lehetőséggel, többen a Hargita Megyei Törvényszékhez fordultak keresettel. Innentől kezdve elindult egy jogi hercehurca, elfogadó és elutasító döntések is születtek, ezért 2022 végén felfüggesztették a tárgyalásokat.

Ez írásban is megjelent a Hivatalos Közlönyben. Időközben pedig ügyvédi kérésre elküldték a Legfelsőbb Bíróság archívumából egy 1996-ból származó határozatot, amelyben fehéren-feketén leírták, hogy a törvényhozó nem tesz különbséget, hogy ki melyik hadseregben szolgált, így azok is jogosultak, akik a magyar hadseregben szolgáltak, és estek fogságba.

Éljenek a lehetőséggel, ne adják fel

„Most, hogy ezek a kérdések tisztázódtak, a törvényszék ilyen indokokkal nem utasíthatja el a kereseteket” – húzta alá Veress Dávid, az RMDSZ csíkszeredai képviseleti irodájának munkatársa.

Tőle tudjuk, hogy más megyékben is folytak hasonló perek, amelyekhez felhasználják a Legfelsőbb Bíróság döntését. Veress Dávid ugyanakkor azt is javasolja azoknak, akiknek elutasították a kérését vagy a keresetét a fenti indokokra hivatkozva, hogy nyújtsák be igénylésüket ismét a Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökséghez.