Nem sokat ér a medvebiztos kuka, ha mellé teszik a szemetet

Még nem tudni, hogy bevált-e a nyáron Sikaszóban felszerelt medvebiztos kuka, hiszen azóta más községbeli településekről sem érkeztek panaszok a nagyvadakra. Ami viszont rossz, hogy egyesek továbbra is a tárolók mellé teszik a szemetüket ahelyett, hogy beledobnák.

Egyelőre nem tudni, hogy a nyáron Sikaszóban felszerelt medvebiztos szeméttároló megakadályozza-e a nagyvadakat a hulladék feltúrásában – jelentette ki lapunknak Nagy Attila zetelaki polgármester. Rámutatott, azért nem tud biztosat mondani, mert

egy ideje egyáltalán nem érkeznek hozzájuk medvékkel kapcsolatos panaszok a község más településeiről sem, ahol nincsenek hasonló kukák.

Mellétett szemét

Ennek ellenére a helyzet továbbra sem fényes a községben, ugyanis néhányan nem akarják megérteni, hogy a medvebiztos szeméttároló semmit sem ér, ha nem bele, hanem mellé teszik a szemetet – magyarázta Nagy. Ha jelenleg a nagyvadak nem is járnak, a kóbor állatok széttépik a zsákokat és szétszórják a tartalmukat.

Már azon is gondolkoztunk, hogy vadkamerákat szereljünk fel a tárolók környékén és a felvételek alapján kérjük számon az elkövetőket. Meg kell érteni, hogy ha most nem is járnak a medvék, a későbbiekben visszatérhetnek, ha tudják, hogy a tározóknál ételhez juthatnak

– fogalmazott.

Mindemellett hasonló gondokat okoz Ivóban és más településeken, hogy hiába kerítették el a szemeteskukákat, néhányan nyitva hagyják az ajtót, így könnyen bejuthat oda a medve vagy más kóbor állat.

A szemeteléssel kapcsolatos problémákkal küszködő községben pozitív példák is vannak a negatívak mellett – hangsúlyozta Nagy Attila. Nagyon örült például annak, hogy korábban egy vállalkozó csapatépítő programként szemétszedési akciót szervezett munkatársainak, és megtakarították a tárolók környékét.