Nem sok lehetőség van az otthoni munkavégzésre, kivéve a termékértékesítést

Bár számos előnye lehet az otthonról végezhető, illetve a távmunkának mind a munkaadó, mind a munkavállaló szempontjából, nem nagyon találni az álláshirdetések között ilyen munkalehetőséget Hargita megyében. Holott erre a fajta munkavégzésre már megalkották a törvényi hátteret. A Hargita Megyei Munkafelügyelőség illetékesétől megtudtuk:

a távmunkáról (románul telemuncă) és az otthonról végezhető munkáról (munca la domiciliu) külön rendelkeznek a jogszabályok.

A távmunkát a 2018-ból származó 81-es számú törvény szabályozza, amelynek értelmében az alkalmazottak ugyanazokkal a jogokkal dolgozhatnak, mint a hagyományos munkahelyeken. A távmunka során előre megegyezett munkaprogrammal, bárhonnan dolgozhatnak a munkavállalók, a munkavégzés helyeiről azonban előre meg kell állapodni a munkaadóval, ugyanakkor ehhez a munkához elengedhetetlen, hogy biztosítottak legyenek a telekommunikációs feltételek.

A távmunkával ellentétben az otthonról végezhető munka a 2003-ból származó munkatörvénykönyv szabályozása szerint csak kizárólag otthonról végezhető. Előnye, hogy a munkavállaló saját maga oszthatja be a munkaidejét. A munkafelügyelőség közlése szerint eddig Hargita megyéből nem jelzett senki panaszt az intézmény felé a távmunka és otthonról végezhető munka kapcsán. Ennek okai között szerepelhet az is, hogy kevés az ilyenfajta munkalehetőség a megyében. Mint a Hargita Megyei Munkaelhelyező Ügynökségtől megtudtuk, egyetlen egy ilyen állást sem hirdettek meg intézményüknél a cégek az utóbbi időben.

Többnyire egyesületek és egyéb civil szervezetek ajánlanak fel időszakosan lehetőséget otthoni munkára tagjaiknak, például a mozgáskorlátozottak számára jelent ez jó megoldást, hogy dolgozhassanak.

Területfüggő

Balási Csaba, a Hargita Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a téma kapcsán kifejtette:

az otthoni és a távmunka specifikus tevékenységekhez köthető, olyan területen működhet jól, amelyben a munkavégzést mennyiségben is minőségben is jól lehet mérni.

Többek között az IT-szektorban (információtechnológia), az online értékesítésben, online marketing területén dolgozók számára lehet alkalmas ez a megoldás. Azt ő is megerősítette, hogy vidékünkön nem jellemző ez a fajta foglalkoztatás, a termelésben pedig kevésbé alkalmazható.

Márk-Csucsi Róbert, a Csíki Vállalkozók Egyesületének elnöke pedig úgy vélte, bár az otthoni munka hatékony tud lenni, sem a vállalkozóknak, sem a munkavállalónak nem könnyű feladat. A cégek szempontjából azért, mert a szervezet strukturális átalakítását igényelné ez a fajta alkalmazási forma, másrészt a munkavállaló teljesítményére is rossz hatással lehet, ha elzártan dolgozik a csapattól, munkatársaktól. Kivédhető ez valamelyest akkor, ha legalább heti egyszer megbeszélést, gyűlést tart a cégvezető és az otthoni munkát végző alkalmazott. Hozzátette, az is tény viszont, hogy

a vállalkozóknak is költséghatékony megoldás lehet, például azért, mert nem mindegy, hogy egy 200 négyzetméteres irodát kell bérelnie, vagy kisebbet.

Úgy véli a legjobb lehet a részmunkaidős foglalkoztatás bevezetése, így az anyukák és a diákok is dolgozhatnának részmunkaidővel, de ehhez is strukturális változtatás szükséges a cégeken belül.

Kecsegető hirdetések

A cégekkel ellentétben a magánszemélyek számos otthonról is végezhető munkát hirdetnek a közösségi oldalakon. Általában különböző termékek értékesítéséhez építik így terjesztőhálózatukat, erről azonban a hirdetések többségében kevés szó esik, viszont annál több a kecsegtető jövedelemszerzési lehetőségről.

Nem lehet itt gyorsan meggazdagodni, de biztos és stabil a jövedelem! Amennyiben szeretnél te is mellékállásban, gyereknevelés vagy nyugdíj mellett plusz jövedelemhez jutni, jelezd bejegyzésben vagy privát üzenetben, és részletes tájékoztatást adok neked

– olvasható egy felhívás otthonról végezhető munkára a Facebook közösségi oldalon. Az ilyen és hasonló hirdetéseket különböző csoportokban osztják meg azok a magánszemélyek, akik többnyire termékforgalmazásra, hálózatépítésre szerveznének be újabb csapattagokat. „Neked is vannak hosszú távú céljaid? Ne várj az új évre, kezdd el felépíteni a jövőd most! Az én hosszú távú célom az volt, hogy mire nyugdíjba megyek legyen egy olyan jövedelmem, hogy ne legyenek anyagi gondjaim. Ezt szeretnéd te is? Gyere velem és megtanítalak, hogy legyél sikeres!” – így szól egy másik hirdetés.

Gyakran nem lehet tudni ezekből a bejegyzésekből, hogy milyen munkalehetőségről van szó, ezt sokszor csak privát üzenetben osztják meg az érdeklődőkkel.

Termékforgalmazás és hálózatépítés

A közösségi hálón hét hirdetőtől is érdeklődtünk, hogy milyen típusú, otthon is végezhető munkalehetőséget kínálnak. Többségük válaszából kiderült, hogy

nemzetközi cég termékeinek értékesítésére és hálózatépítésre keresnek csapattagokat, amelyhez nem kell mást tennünk csak ingyen regisztráljunk.

„A munka nagyon egyszerű: álláshirdetéseket kell posztolni különböző csoportokban és ezáltal új munkatársakat keresni, ugyanis jutalék jár utánuk. Nem kell eladni semmit, elég ha csak önmagának vásárol mindenki, de lehet árulni is szép haszonnal. Kozmetikumokkal, tisztítószerekkel és gyógykrémekkel foglalkozik a cég. A forgalomtól függő keresetet bankszámlára utalják. Ha szeretnél csatlakozni, akkor regisztrálj” – magyarázta a teendőket az egyik hirdető. A többi felhívás is többnyire hasonló lehetőséget kínált a plusz jövedelemszerzésre.

Multi-level marketing (MLM)

A fent említett nemzetközi cégek a multi-level marketing (MLM) értékesítési módszer szerint működnek. Ennek a hálózati kereskedelemnek a lényege, hogy az értékesítést az értékesítők vagy hálózatépítők végzik, miközben maguknak vásárolnak, illetve ismerőseik rendelnek tőlük a termékekből.

Egy többszintű fogyasztói-értékesítői hálózatot maga alá építő egyén úgy tehet szert plusz jövedelemre, hogy az általa és hálózata által eladott termékek után bizonyos javadalmazást kap.

A kifizetés civil szerződés, vagy alvállalkozói viszony alapján történik. „Augusztus végén kezdtem el termékforgalmazással foglalkozni. Jó itthonról dolgozni, mert rugalmasan, saját magad osztod be a munkaidőt, akkor dolgozol vele, mikor megfelel neked. Én eddig havonta 500-600 lejt is megkerestem, de a mentorom a 3000 lejt is megkapja ezzel a munkával” – árulta el az egyik termékforgalmazó.

Ez a fajta tevékenység azonban nem mindenkinek válik be, akadnak olyanok is, akik időközben felhagytak vele.