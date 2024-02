Nem robbantják, hanem szétfaricskálják a Bodokot

annak ellenére, hogy a munkálat tervezőjével folytatott hosszú tárgyalások során már több ízben is lefaragtak belőle. Azonkívül, hogy most kötelező módon a költségvetés részét képezi egy tétel, amely az időközben bekövetkező egyes anyagdrágulásokat fedezné, a terület építésre alkalmassá tételének is jelentősek a költségei (900 ezer lej).

A tervezés elég kései fázisában, már a műszaki dokumentáció készültekor jelentkezett ugyanis a polgármesteri hivatalban annak a turisztikai vállalatnak a műszaki igazgatója, amelyhez egykor a Bodok szálló tartozott, és jelezte, hogy