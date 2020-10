Nem pihentek a sofőrök, jegy nélkül ingáztak az utasok

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

A Maros megyei rendőrség az elmúlt napokban 255 gépkocsit ellenőrzött és 75 pénzbírságot rótt ki. Mint Aurica Sabău sajtószóvivő elmondta, többek között a diákokat szállító iskolabuszokat állították meg, ellenőrizve, hogy minden rendben van-e a jármű irataival, a sofőr és a diákok viselnek-e maszkot, mindenkinek van-e ülőhelye. De megállították és ellenőrizték a menetrend szerinti járatokat is, ezek esetében szintén kérték az iratokat, megvizsgálták a gépjárművek műszaki állapotát. Az utasszállító járművek esetében azt is megnézték, hogy az utasoknak van-e érvényes jegyük vagy bérletük. A személyszállítók esetében 26 pénzbírságot róttak ki. Büntették azokat, akik a megengedettnél nagyobb sebességgel vezettek, de azokat is, akik nem viselték a biztonsági övet. Bírság járt azoknak is, akik jegyek nélkül szállították az utasokat, illetve ha hiányzó iratok, lejárt engedélyek voltak.

A Maros megyei rendőrök az említett időszakban 134, 3,5 tonnánál nagyobb áruszállítót is megállítottak. Tizenhárom sofőr túllépte a megengedett sebességet, egy tucatnyian nem viselték a biztonsági övet, egy tehergépkocsinak műszaki hibája volt, de találtak olyan fuvarozót is, akinél nem voltak rendben az iratok, vagy lejártak bizonyos engedélyek. Összesen 48 pénzbírságot róttak ki, 11 950 lej értékben.

HIRDETÉS

Nem pihentek a sofőrök

Hargita megyében október 12–18. között a közlekedésrendészek 81 utasszállító járművet állítottak meg és ellenőriztek. Mint Gheorghe Filip rendőrség sajtószóvivőtől megtudtuk, 12 esetben róttak ki pénzbírságot. Egyet-egyet gyorshajtásért és műszaki hibáért, a többit a koronavírus-járvány megelőzése érdekében hozott intézkedések megszegésért. 272 áruszállító gépjárművet állítottak meg, a vizsgálatok nyomán 48 pénzbírságot róttak ki. Négy tehergépkocsit félreállítottak, mert a sofőrök nem tartották be a pihenésre előírt időt. De megbírságolták azokat a gépkocsivezetőket is, akiknek nem voltak naprakészek a személyes vagy az áruval kapcsolatos iratai, a gépjárművek iratait nem tudták bemutatni, vagy a szállított áru nem volt megfelelően rögzítve. Gheorghe Filip elmondta, hogy a legnagyobb bírságokat a pihenőidő be nem tartásáért, a tachográfok nem rendeltetésszerű használatáért rótták ki, ezek értéke 9 000–12 000 lej között volt.