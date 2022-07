Nem öntözésre méretezett a vízhálózat

Az igazgató rámutatott, sok esetben a hálózat tervezése nem felel meg a szabványoknak, a kritikus időszakokban ezért jelentkeznek gondok. Elsődleges szempont, hogy az öntözés nincs beleszámítva a vízszükségletbe. Az ivóvíz öntözésre történő hasznosítását a legtöbb országban törvény tiltja, a mezőgazdaságban is más jellegű megoldásokat alkalmaznak.

Jelenleg a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Szalomér magánnegyedben, Sepsiszentkirályban és Gidófalván nincs elég víz a tartályokban, vagy a megnövekedett fogyasztás miatt leesik a nyomás, és nem indulnak be a szivattyúk. Szitabodzán és Zágonbárkányban is felmerülhetnek problémák.

A legrosszabb forgatókönyv szerint kénytelenek lesznek bizonyos órákban elzárni a vizet, mint ahogy az ország több megyéjében ezt már megteszik, vázolta Kozsokár Attila. Abban bíznak, erre végül nem kerül sor, ám ehhez szükség van a lakosság együttműködésére is. Az öntözésre esővizet kell használni, az Európai Unió is ezt szorgalmazza, ezért Románia is valószínű törvénnyel fogja megtiltani, hogy öntözésre használják az ivóvizet, mutatott rá az igazgató.